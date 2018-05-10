Battlefield 1’den Battlefield 5'in Tanıtım Tarihine Gönderme

2016'da piyasaya sürülen Battlefield 1'de bulunan Easter Egg, sıradaki Battlefield oyununun 2 hafta içinde duyurulacağını gösteriyor.

Battlefield 1'de bulunan Easter Egg, sıradaki Battlefield 5 oyununun çıkış tarihinin 23 Mayıs olduğunu gösteriyor. Bu durumda oyunun çıkışına yalnızca iki hafta var.

Oyuncular, birkaç gündür 'The Room' isimli Easter Egg'i kurmak için uğraşıyorlar ve nihayet yaptılar. Bir dogtag'in üzerinde mors alfabesiyle 'gerçekler ortaya çıktı' ifadesi yazıyordu. Dogtag'i nasıl elde edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Easter Egg'in kırılması için zorlu birkaç görev yapmanız gerekiyor. Hatta mors kodunun bulunması için kenardaki borulardan gelen damla seslerini mors koduna dönüştürmek gerekiyordu. Bu mors kodunu dönüştürünce ise karşınıza bir URL çıkıyordu. URL ise şu: www.ea.com/neverbethesame

Bu siteye girdiğinizde direkt olarak Battfield'ın 5. oyunun muhtemelen duyurulma tarihine giriş yapıyorsunuz. Kısacası oyun, E3 öncesinde 23 Mayıs'ta duyurulacak.