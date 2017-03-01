Battlefield 1’e ‘Gerçek Çanakkale Savaşı’nı Konu Alacak DLC!

Dün ortaya çıkan Battlefield 1 DLC paketlerinden biri olan Turning Tides, Gelibolu’daki deniz muharebesinin ilk gününü konu alacak. Peki nasıl bir savaş bizleri bekliyor. İlk çıkan detaylar ile değerlendiriyoruz.

Dün DICE ve EA’nin açıklamasıyla bu yılın en popüler yapımlarından olan Battlefield 1 için 4 yeni DLC paketi açıklandı. Fransız, Rus, Belçika gibi yeni orduların ekleneceği paketlerden en önemlisi ise üçüncü paket olan Turning Tides isimli DLC olacak.

Çünkü bu DLC’nin konusu deniz odaklı bir savaş olacakken detaylarına baktığımızda “Çanakkale Savaşı’nda donanmanın Gelibolu’ya çıkarma yaptığı ilk gün” olarak geçiyor.

Yani eğer milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirini biliyorsanız tam da bu şiirde bahsedilen “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.” sözlerini yaşayacağımız bir oyun ortamı bekliyor olabilir.

Şu anda sadece bir iki sözle bahsedilen DLC paketi ile detaylar ilerleyen zamanlarda gelecektir elbet ama ilk sözlerden bile bu savaşta bizzat bulunan topraklarda olan biri olarak tahmin etmek de pek zor değil.

Görünüşe göre onlarca donanma ile Gelibolu Yarımadası’na girilecek ve Gelibolu sırtlarını bu oyunda bizzat yer verilip verilemeyeceği belli olmasa da Queen Elizabeth ile Irresistible zırhlıları başta olmak üzere çıkarma yapan İtilaf Devletleri ve bir diğer yanda Şanlı Osmanlı Ordusu.

Ancak baştan belirtelim, bu gelişme bizleri heyecanlandırmış olsa da büyük bir oynanış olacağını sanmıyorum. Fakat olması gereken donanmanın Çanakkale’yi geçememesi olacak elbette. Fakat bu donanma ile karadan top atışlarının yapıldığı savaşı konu olarak nasıl alacaklar bu da şimdilik bilinmiyor.

Sonuç olarak elimizde Gelibolu Yarımadası’ndaki muhteşem direnişin ve “Dünyanın En İyi Donanması” olarak lanse edilen zırhlıların adını şanlı tarihe yazdıracak bir sertlikle cevap alacağı, en büyük iki zırhlının Gelibolu’da denize gömüleceği gerçeği var. Bunu da eğer oyunda görecek olursak gerçekten harika olacak.

Özellikle oyunun çoklu oyuncudaki Operasyonlar moduna da bu savaş ve bölge eklenirse daha da bir hoş olacak. Tabii böyle olduğunda eğer Osmanlı tarafını seçen kesim başarısız olursa Çanakkale’nin oyunda kurgu icabı da geçilme ihtimalinin olması biraz can sıkabilir. Bekleyip göreceğiz.

Son olarak da aynı güncellemede Belçika ordusunun ekleneceğini ve bir diğer liman savaşı olan Zeebrugge savaşını da konu alacağını belirtelim. Yani güncelleme donanma odaklı olacak.