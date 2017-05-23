Battlefield 1'e Kadın Askerler Geliyor!

Battlefield 1, yeni DLC'si ile kadın askerleri de oyuna dahil etmeye hazırlanıyor.

Çıktığı günden bu yana büyük beğeni toplayan ve ciddi bir oyuncu kitlesi tarafından aktif olarak oynanmaya devam eden Battlefield 1, kısa bir süre sonra yeni DLC paketine kavuşacak. "In the Name of the Tsar" adı ile gelecek olan paketin ana odak noktası ise Rus ordusu.

Rus ordusunun yanı sıra dört yeni harita da barındıracak olan paket, Rus savaş araçlarına, askerlerine ve silahlarına da yer verecek. EA'nin yeni DLC paketi hakkında açıkladığı en dikkat çeken detay ise, harita paketinde bulunacak "Rus Birliği" taburunun, I.Dünya Savaşı'nda adını duyurmayı başarmış Kadın Ölüm Taburu (Women's Battalion of Death) olarak karşımıza çıkacak olması.

EA, bu hamlesi ile I.Dünya Savaşı'nın çok fazla bilinmeyen yönlerine dikkat çekmeye devam edecek. "Women's Battalion of Death", savaş esnasında Rus Geçici Hükümeti'ne

moral ve destek verme amacı ile 1917 yılında kuruldu. Kurulan taburların çoğu, Almanya ile savaşmak için cephelere gönderildi. Söz konusu tabur dahilinde savaşmış kadınlarının sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu, Battlefield 1 cephesinden gelen, ilk dikkat çekici girişim değil. Aynı zamanda oyun, -kapağını da süsleyen karakter gibi- ilk kez Afrika kökenli Amerikanların bulunduğu "Harlem Hellfighters" taburunun hikayesini de konu almış ayrıca "Nothing is Written" bölümünde oynanabilir durumda bir de kadın direnişçi sunmuştu.

Battlefield 1'in multiplayer modu için sunulacak "In the Name of the Tsar" DLC paketinin yaz aylarının sonuna doğru sunulması bekleniyor.