Battlefield 1'in İlk Genişleme Paketi "Herkes" İçin Yayınlandı!

14 Mart'ta Battlefield Premium üyelerine çıkan They Shall Not Pass genişleme paketi, tüm Battlefield 1 sahipleri için satın alınabilir oldu.

Battlefield, geçen sene 21 Ekim’de çıktığı günden beri EA’yı mutlu etmeyi başarmıştı. Geliştiriciliğini DICE’ın üstlendiği, yayıncılığını ise EA’ nın yaptığı efsane serinin son oyunu Battlefield 1, Call of Duty’e karşı inanılmaz bir ters köşe yapmış ve bizleri 1. Dünya savaşına götürmüştü.

Battlefield 1 oyuncularının uzun süredir beklediği yeni genişleme paketi They Shall Not Pass da bugün tam çıkışını gerçekleştirdi. 14 Mart’ta Battlefield Premium üyeleri için çıkan genişleme paketi şimdi herkes için çıkmış durumda.

Yeni genişleme paketi ile birlikte oyuna Fransa ordusu ve Fransa’da kurulan dört harita geliyor. Fransa’da kurulan 4 haritaya ek olarak The Shall not Pass adı altında iki yeni operasyon, altı yeni silah, Char 2C Behemoth tankı ve Frontlines isimli yeni bir mod gelecek. Toplamda 4 ek paket çıkacak Battlefield 1’in ilk DLC paketi olduğunu belirtelim.

İçerisinde Gelibolu’nun ilk gününün de anlatıldığı Turning Tides’in 3. DLC paketi olduğunu ve bu paket için biraz daha beklememiz gerektiğini söylemem gerekiyor.

Battlefield 1: They Shall Not Pass genişleme paketini, Xbox One ve PC’de bulunan EA/Origin Access aboneleri %10 indirimle 13,50 dolara satın alabilecekler. Paketin normal fiyatı ise 15 dolar olarak açıklandı. They Shall Not Pass’ı oyuna sahip tüm PC, Xbox One ve PS4 oyuncuları indirebilir.