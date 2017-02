Battlefield 1, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor!

Battlefield 1'i hala oynamamış, fakat merak edenleriniz var ise bu fırsatı kaçırmasın.

Geçtiğimiz ay EA ve DICE, 'They Shall Not Pass' adını verdikleri yeni Battlefield 1 DLC paketini duyurmuş ve paketin Mart ayında sunulacağını açıklamıştı. Bugün ise her iki şirket hem 3 yeni 'expansion' paketinin geleceğini, hem de bu haftasonu için oyunun Xbox One ile PC oyuncularına özel ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Xbox One ve PC oyuncuları, bu haftasonu yani 3-5 Mart tarihleri arasında oyunun Singleplayer ve Multiplayer modunu ücretsiz olarak deneyebilecekler. Xbox One oyuncuları, oyunu ücretsiz oynamaları için Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmalılar. Xbox Live Gold üyeleri, Ücretsiz Oyun Günleri dahilinde Battlefield 1'i indirebilecekler.

PC oyuncuları ise Battlefield 1 Origin Açık Denemesi dahilinde oyunu indirebilecekler. Xbox One oyuncuları, oyunun tüm modlarına ücretsiz erişim sağlayabilekler ancak PC oyuncuları için bu durum singleplayer modundaki Savaş Hikayeleri kısmının ilk ikisinde, multiplayer modunda ise 5 haritadaki 4 modda geçerli olacak.

Oyun, 3 Mart akşamı TSİ 20.00'dan 6 Mart akşam TSİ 22.00'a kadar indirilmeye ve ücretsiz oynamaya açık olacak(Pasifik Standart Zamanına göre 3-5 Mart olsa da bizde 3 Mart akşamından başlayacağından 6 Mart akşamına kadar devam edecek).

Yeni 'expansion'lara gelecek olursak; sunulacakları tarihler hakkında henüz bilgi paylaşılmış değil fakat üç başlık ile alakalı bildiklerimiz şunlar: