Battlefield 1’e 16 Yeni Harita, 20 Yeni Silah İle Beraber Fransızlar ve Ruslar da Geliyor!

Yılın en popüler oyunu haline gelen Battlefield 1’e Fransız ve Rusya ile beraber birçok yenilik geliyor.

Duyurusundan bu yana merakla beklenen ve yayınlanmasıyla deyim yerindeyse deli gibi oynanan Battlefield 1’e “They Shall Not Pass” adıyla yeni bir ek paket yolda. 2017’nin Mart ayında gelmesi beklenen ek pakette en dikkat çeken yenilik ise Fransa ve Rus İmparatorluğu’nun dahil olması olacak.

Ayrıca 16 yeni harita, 20 yeni silah, yeni araçlar ve yepyeni operasyon modlarını da ekleyecek olan They Shall Not Pass (“You shall not pass!” geliyor akıllara) ek paketi aynı zamanda Fransız ve Rus birlikleri için de yeni elit sınıflarını getirecek.

Aynı zamanda bu ay içinde The Giant’s Shadow adında da bir harita güncellemesi sunacak olan EA ve DICE, 2017 yılında da görünüşe göre 1. Dünya Savaşı temalı bu yapımını diri tutacak