Battlefield 1, EA ve Origin Access Üyelerine Ücretsiz Oldu!

Electronic Arts’ın geçen sene çıkardığı ve herkesin fazlasıyla sevdiği oyunlardan olan Battlefield 1, EA Access ve Origin Access üyelerine ücretsiz oldu. Daha önce Titanfall 2 ve Battlefield 1’in aylık ödeme yapılarak erişilebilen oyun kütüphanelerine katılacağını duyuran EA, Titanfall 2’yi geçen ay yayınlamasının ardından bugün itibari ile Battlefield 1’i de PC ve Xbox One oyuncuları için ücretsiz olarak yayınladı.
Xbox One kullanıcıları için EA Access’de yayınlanan oyun, PC kullanıcılarının Origin Access üzerinden erişmesine olanak tanıyor.
Geçen sene 21 milyon kopya satmayı başaran Battlefield 1, içerisinde bulundurduğu Türkçe desteği ile 1. Dünya Savaşı’nı anlatıyordu. Normalde 60 dolar olan bir oyunu aylık 4 Euro ödeyerek oynayabilmek, üstelik bu oyunla beraber Titanfall 2, Need for Speed, FIFA 17 gibi sayısız oyuna erişebilmek, gerçekten de muhteşem bir seçenek oldu.
Eğer Xbox One kullanıcısıysanız ve aylık 4,99 dolar veya yıllık 29,99 dolar karşılığında hemen EA Access üyeliğine geçmek istiyorsanız buraya tıklayabilir, PC kullanıcısı olarak Origin Access almak istiyorum diyorsanız da aylık 3.99 Euro veya yıllık 24,99 Euro karşılığında satın alabilirsiniz. Origin Access sahibi olmak içinse buraya tıklamanız yeterli. Bu üyelikle beraber erişebileceğiniz oyunları aşağıdan görebilirsiniz;
Origin Acces’le Erişebileceğiniz Oyunlar(PC)
- Battlefield 1 (10 Ağustos’ta eklendi)
- Titanfall 2
- The Banner Saga
- Aragami
- Battlefield 3
- Battlefield 4
- Battlefield Hardline
- Command & Conquer: The Ultimate Collection
- Crysis
- Crysis 2
- Crysis 3
- Crusader: No Regret
- Crusader: No Remorse
- Dead Space
- Dead Space 2
- Dead Space 3
- Dragon Age: Origins
- Dragon Age 2
- Dragon Age: Inquisition
- Dungeon Keeper
- Dungeon Keeper 2
- Dungeons of Dredmore
- FIFA 15
- FIFA 16
- FIFA 17
- Furi
- Hacknet
- Jade Empire
- Mass Effect
- Mass Effect 2
- Mass Effect 3
- Medal of Honor Allied Assault
- Mini Metro
- Mirror's Edge
- Mirror's Edge Catalyst
- Need For Speed
- Need for Speed: Most Wanted
- Need For Speed: Rivals
- Orwell
- Oxenfree
- Peggle
- Plants vs. Zombies
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
- Pony Island
- Populous
- Populous II
- Rebel Galaxy
- The Saboteur
- SimCity
- SimCity 2000
- SimCity 4
- Star Wars Battlefront: Ultimate Edition
- The Sims 3
- The Sims 4: Digital Deluxe Edition
- This War of Mine
- Titanfall
- Torchlight II
- Trine
- Trine 2: Complete Story
- Ultima I - IX
- Unravel
- Wing Commander
- Wing Commander II
- Wing Commander III
- Wing Commander IV
- Wing Commander Privateer
EA Access’le Erişebileceğiniz Oyunlar(Xbox One)
- Battlefield 1 (10 Ağustos’ta eklendi)
- Battlefield 3
- Battlefield 4
- Battlefield: Bad Company 2
- Battlefield Hardline
- Bejeweled 2
- Bejeweled 3
- Dead Space
- Dead Space Ignition
- Dragon Age: Origins
- Dragon Age: Inquisition
- EA Sports UFC
- EA Sports UFC 2
- Feeding Frenzy
- Feeding Frenzy 2
- FIFA 14
- FIFA 15
- FIFA 16
- FIFA 17
- Heavy Weapon
- Madden NFL 15
- Madden NFL 16
- Madden NFL 17
- Madden NFL 25
- Mass Effect
- Mass Effect 2
- Mass Effect 3
- Medal of Honor Airborne
- Mirror's Edge
- Mirror's Edge Catalyst
- NBA Live 15
- NBA Live 16
- Need for Speed
- Need for Speed Rivals
- NHL 15
- NHL 16
- NHL 17
- Peggle 2
- Plants vs. Zombies
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
- Rory McIlroy PGA Tour
- Skate 3
- SSX
- Star Wars Battlefront + DLC Expansions
- Titanfall
- Titanfall 2
- Unravel
- Zuma
- Zuma's Revenge