Battlefield 1, EA ve Origin Access Üyelerine Ücretsiz Oldu!

Battlefield 1 EA Access ve Origin Access üyelerine ücretsiz olarak yayınlandı. Aylık ödeme yaptığınız sistemler çok ufak bir miktara çok önemli oyunlar eklemeye devam ediyor.

Electronic Arts’ın geçen sene çıkardığı ve herkesin fazlasıyla sevdiği oyunlardan olan Battlefield 1, EA Access ve Origin Access üyelerine ücretsiz oldu. Daha önce Titanfall 2 ve Battlefield 1’in aylık ödeme yapılarak erişilebilen oyun kütüphanelerine katılacağını duyuran EA, Titanfall 2’yi geçen ay yayınlamasının ardından bugün itibari ile Battlefield 1’i de PC ve Xbox One oyuncuları için ücretsiz olarak yayınladı.

Xbox One kullanıcıları için EA Access’de yayınlanan oyun, PC kullanıcılarının Origin Access üzerinden erişmesine olanak tanıyor.

Geçen sene 21 milyon kopya satmayı başaran Battlefield 1, içerisinde bulundurduğu Türkçe desteği ile 1. Dünya Savaşı’nı anlatıyordu. Normalde 60 dolar olan bir oyunu aylık 4 Euro ödeyerek oynayabilmek, üstelik bu oyunla beraber Titanfall 2, Need for Speed, FIFA 17 gibi sayısız oyuna erişebilmek, gerçekten de muhteşem bir seçenek oldu.

Eğer Xbox One kullanıcısıysanız ve aylık 4,99 dolar veya yıllık 29,99 dolar karşılığında hemen EA Access üyeliğine geçmek istiyorsanız buraya tıklayabilir, PC kullanıcısı olarak Origin Access almak istiyorum diyorsanız da aylık 3.99 Euro veya yıllık 24,99 Euro karşılığında satın alabilirsiniz. Origin Access sahibi olmak içinse buraya tıklamanız yeterli. Bu üyelikle beraber erişebileceğiniz oyunları aşağıdan görebilirsiniz;

Origin Acces’le Erişebileceğiniz Oyunlar(PC)

Battlefield 1 (10 Ağustos’ta eklendi)

Titanfall 2

The Banner Saga

Aragami

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield Hardline

Command & Conquer: The Ultimate Collection

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Crusader: No Regret

Crusader: No Remorse

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dragon Age: Origins

Dragon Age 2

Dragon Age: Inquisition

Dungeon Keeper

Dungeon Keeper 2

Dungeons of Dredmore

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

Furi

Hacknet

Jade Empire

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Medal of Honor Allied Assault

Mini Metro

Mirror's Edge

Mirror's Edge Catalyst

Need For Speed

Need for Speed: Most Wanted

Need For Speed: Rivals

Orwell

Oxenfree

Peggle

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Pony Island

Populous

Populous II

Rebel Galaxy

The Saboteur

SimCity

SimCity 2000

SimCity 4

Star Wars Battlefront: Ultimate Edition

The Sims 3

The Sims 4: Digital Deluxe Edition

This War of Mine

Titanfall

Torchlight II

Trine

Trine 2: Complete Story

Ultima I - IX

Unravel

Wing Commander

Wing Commander II

Wing Commander III

Wing Commander IV

Wing Commander Privateer

EA Access’le Erişebileceğiniz Oyunlar(Xbox One)