Battlefield V Ekibinden 'Kadın Karakter' Eleştirisine Cevap

Oyun içerisinde kadın karakterlerin bulunmasının 2. Dünya Savaşını çarpıtmak olduğunu düşünen oyuncular tarafından eleştirilen Battlefield V cephesinden, eleştirilere yanıt geldi.

Malumunuz Electronic Arts ve DICE tarafından üretilen Battlefield oyununun yenisi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Ancak oyunun kimine göre başarılı kimine göre yetersiz tanıtım videosunun çok daha ötesinde bir konu bazı oyuncuların yoğun tepkisine sebep oldu. Oyuna ait trailer’da yayınlanan ve oyunun görselleri arasında bulunan kadın karakter, ikinci dünya savaşının temasına uymaması nedeni ile yoğun olarak eleştirildi. Oyunculara göre 2. Dünya Savaşında cephede savaşan bir kadın, tarihin gerçeklerini çarpıtmaktan ibaretti.

Bu tür eleştiriler sonrası sessizliğini bozan DICE patronu Oskar Gabrielson, yapılan eleştirilerin gereksiz olduğu belirtti. Battlefied V’in insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini anlattığını ve bu karanlık dönemin kadın erkek demeden herkesi etkilediğini savunan Gabrielson, bir kadın karakteri de kontrol edebilme opsiyonun müthiş bir artı olduğunu savundu.

Üstelik Battlefield 5 ekibinin bu konuda geri adım atmayacağını belirten Gabrielson, ‘Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Kadın karakterler oynanmak için var ve olduğu yerde kalacak.’ sözleri ile ekibin eleştiriler karşısındaki tutumunu net olarak dile getirdi.

Oyuncular cephesinde bu yanıta tepkiler nasıl olur bilinmese de son derece başarılı bir Battlefield oyunu ile karşılaşacakmışız gibi duruyor.