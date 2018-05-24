Call of Duty'de herhangi bir tek kişilik mod bulunmamasından oldukça yararlanmışa benzeyen Battlefield cephesi, yayınladığı videoyu neredeyse tamamen tek oyunculu mod üzerine kurgulamış diyebiliriz. Oyunla ilgili notlara geçmeden önce videoya bir göz atalım.
Battlefield V'te Bizi Ne Bekliyor?
- 2. Dünya Savaşı'na geri dönüyoruz. Bununla birlikte oyunun alternatif bir tarih evrenini ele alma ihtimali az da olsa var.
- Co-Op modu geri geliyor. 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.
- Oyunda hiçbir şekilde 'season pass' veya 'premium pass' gibi şeyler olmayacak. Oyunu ilk aldığınız günden itibaren her harita emrinize amade.
- 'Pay 2 Win' şeklinde satın alınabilecek şeyler olmayacak. Oyuna dair mikro satın almaların hepsi kozmetik olacak.
- Grafikler videoda her ne kadar muhteşem görünse de, video buram buram 'script' kokuyor.
- Küçük de olsa bir craft mekaniği eklenmiş. Tuzaklar ve küçük araçlar inşa edebiliyorsunuz.
- Oyunda 64 kişiye kadar multiplayer, kadın karakterler ve 'Assault, Support, Medix ve Scout' olmak üzere 4 farklı karakter sınıfı olacak.
- Battlefield V 19 Ekim'de piyasaya çıkacak. Oyunu ön sipariş ile alırsanız, betaya erken erişim sağlayabilirsiniz.
Oyuna dair önümüzdeki günlerde yeni bilgiler ve videolar gelmesini bekliyoruz. Yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.