Battlefield V’in Minimum Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Dün itibarı ile duyurulan ve beğenilme konusunda adeta kitleyi ikiye bölen Battlefield V'in sistem gereksinimleri duyuruldu.

Pek tabii oyunu konsolunda oynamayı planlayanlar için hiçbir şüphe yok: Tek yapmaları gereken oyunun çıkacağı 19 Ekim tarihini beklemek olacak. Bununla birlikte oyunu PC'de deneyimlemek isteyen kullanıcılar için minimum sistem gereksinimleri yayınlandı.

Battlefield V Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 (64 Bit)

AMD FX-6350 veya Core i5 6600K

8GB RAM

AMD Radeon HD 7850 2GB veya NVidia GeForce GTX 660 2GB

50 GB Sistem Alanı

Açıkçası sistem gereksinimlerinin gayet insaflı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte zaten oyunların ne tür sistemlerde çalışacağını, donanımlardan çok oyunların optimizasyonuna harcanan süre ve efor belirliyor. Yoksa PS4 gibi 5. yılını doldurmaya hazırlanan bir sistemde God of War gibi görsellik harikası bir oyunun, adeta yağ gibi akmasını donanımla açıklamak imkansız.

Her ne kadar belli bir kesim oyunun tanıtım videosunu oldukça 'sönük' bulsa da, önceden hazırlanmış sahnelerine rağmen oyun beni heyecanlandırmayı başardı. Önümüzdeki günlerde oynanış videoları yağmaya başladığında, oyunla ilgili daha net hükümler verebileceğiz.