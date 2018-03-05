Battlefield V'de Yalnızca Kozmetik Mikro Ödeme

EA Games, Starwars: Battlefront 2'de aldığı tepkilerden sonra, oyunlarında mikro ödeme seçeneklerini daraltma yoluna gitti.

Starwars: Battlefront 2'de mikro ödeme konusu ile ilgili bir çok eleştiri alan EA Games, Battlefield V'te durumu toparlamaya kararlı görünüyor. Mikro ödemeler ile ilgili eleştirileri son derece ciddiye aldığı ve yeni oyununda yalnızca kozmetik için bu ödemeleri kullanılabilir kılacağı söylenen EA Games, bu uygulamayı tüm oyunlarına taşımayı planlıyor.

Kotaku'da yer alan bazı bilgilere göre, oyunun mikro ödeme şekli halen geliştirilme sürecinde ve sürekli değiştiriliyor ancak tüm yorumlar EA'nın aldığı karardan vazgeçmeyip kozmetikle sınırlı kalacağı yönünde. Bu sayede oyuncular arası rekabetin daha adil hale getirilmesi ve gelen eleştirilerin düzelmesi amaçlanıyor. Yapılan bu değişiklik sayesinde oyuncuların oyun içi harcamaları, yeteneklerine ve güçlerine etki etmeyecek.

Battlefield V resmi olarak duyurulmasa da, oyun hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyun ile ilgili bir diğer bilgi ise, konunun II. Dünya Savaşı olacağı yönünde. 2016 senesinde çıkan Battlefield 1'de I. Dünya Savaşı konu edinilmişti. Bu tarz oyunların geriye dönük konuları işlemesi, son dönemde popüler hale geldi ve bir dönemin modası olan 'fütüristik oyun' anlayışı da değişmeye başladı.