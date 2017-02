Origin’in aylık ödeme ile ücretsiz oyun oynayabileceğiniz servisi olan Origin Access, bir hafta süreyle ücretsiz oldu!

Her ne kadar PC oyuncularının en uğrak mağazası Steam olsa da EA’nin online mağazası olan Origin de FIFA, Battlefield, Star Wars gibi seriler için önem taşıyor. Hala TL sunmak yerine Euro ile satış yapıyor olsa da ülkemizde de sık sık tercih edilen Origin’in aylık ödeme sistemli versiyonu olan Origin Access deneme amaçlı kısıtlı bir süre için üyelerine bir haftalık ücretsiz deneme veriyor.

Bu bir hafta boyunca 60 oyunu ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bu deneyim ile aynı zamanda Origin’deki tüm oyun ve DLC paketleri için de %10 indirim kazanacaksınız. Sadece PC ve Windows kullanıcıları için geçerli olan bu sistemde Origin üyeliğiniz varsa giriş yapıp bir haftalık Origin Access hediyenizi aktif etmeniz yeterli olacak. Üyeliğiniz yok ise bir üyeliğe sahip olmanız gerekiyor.

Peki, hangi oyunlar bir haftalık ücretsiz olacak diye sorarsanız aşağıdan en popüler örneklerini görebilir, buradaki bağlantıdan da tüm oyunlara göz atabilirsiniz.

Origin Access'in Belli Başlı Oyunları

Star Wars: Battlefront

Mirror’s Edge: Catalyst

Mass Effect 3 (N7 Digital Deluxe)

FIFA 16

Battlefield 4 (Premium)

Need for Speed (Deluxe)

Crysis 3 (Digital Deluxe)

Battlefield Hardline (Ultimate)

Titanfall (Deluxe)

This War of Mine

Dead Space 3

Dragon Age: Inquisition (Digital Deluxe)

Eğer siz de bu fırsatı kaçırmadan bir hafta boyunca Origin Access oyunlarını bedava ve tam sürüm olarak oynamak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.