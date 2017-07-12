Battlegrounds'da Tüm Oyuncular Ateş Etmeyi Keserse Ne Olur?

Battlegrounds'da oyuncular ateş etmemeyi seçince, birbirinden garip görüntüler ortaya çıktı.

Steam’in son zamanlarda en çok satan ve en çok oynanan oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds’da, eşine kolay kolay rastlanmayacak bir olay yaşandı. 50 oyuncunun tek yürek olarak oyunda kan dökmeme yemini vermesi üzerine ortaya çıkan eğlenceli anlar, oyunların yalnızca adam öldürerek değil gruplar halinde hareket ederek de eğlenceli vakitler geçirilebileceğini kanıtladı.

“Açlık Oyunları” türüne yatkın bir hayatta kalma oyunu olan Battlegrounds’da, harita sürekli küçülerek oyuncuların birbirini öldürmesini ve en sonunda tek bir kişinin kalmasını içeriyor. Her oyunda vahşet dolu anların yaşandığı Battlegrounds’da 50 oyuncu birden birleşip hiç kan dökmeme kararı alırsa ne olur? Bu durum DooM49 isimli YouTuber’ın kontrolünde gerçekleşti. 50 oyuncu birden silahlarını kullanmamayı seçerek oyun sürecinde farklı alternatifler seçmeye karar vermiş.

Birbirine ateş etmeyen oyuncular el bombası yarışması, arazi rallisi, senkronize yüzme yarışması, nişan alma yarışması gibi son derece eğlenceli ve oyunun bütünlüğünün dışına çıkan eğlenceler düzenlediler.

Oyuna girdiğinizde karşınızdaki kişinin bu kadar düşünceli olmayacağını düşünüyoruz, ancak yine de böyle olaylar nadirde olsa yaşandığını görmek hoş bir detay oldu.