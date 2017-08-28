Bayram Harçlıkları İle Alabileceğiniz 5 Teknolojik Ürün!

Bayramda harçlıklarınız ile yeni teknolojilere sahip olmak isteyenler için en güzel 5 teknolojik ürünü listeledik.

Bayramın en güzel anlarından birisi olan harçlıklar, ufaktan cebimizi ısıtmaya başladı. Bayram yaklaşıyor, bazı kişiler bayram harçlıkları ile neler yapacağını şimdiden düşünmeye başladı bile. Bayram harçlıklarınız ile satın alabileceğiniz bu ürünler, güzel vakit geçirmenizi sağlayabilir.

Akrobat Telefon Tutucu

Bisiklet ya da motosiklet kullanırken telefonunuza göz gezdirmeniz mümkün. Telefonunu sağlam bir şekilde tutan ürün, 14.90TL fiyat etiketine sahip. Ürünü buraya tıklayıp satın alabilirsiniz.

VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü + Kumanda

Bu ürün ile birlikte 360 derecelik videolar izleyebilirsiniz, hatta kumanda ile birlikte sanal gerçeklik oyunlarını dahi oynayabilirsiniz. 24.80TL fiyat etiketine sahip olan ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Veryfit ID107 Akıllı Bileklik

Bu akıllı bileklik adım sayma, kalp atış hızı ve mesafe ölçebilme gibi fonksiyonlara sahip. Spor yapıyorsanız, spor yapmaya başlayacaksanız ya da gelen çağrılar ve bildirimler hakkında bilgi almak istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. 99.00TL fiyat etiketine sahip olan ürünü buraya tıklayıp satın alabilirsiniz.

Eachine E011 Mini Drone

Üzerinde ufak bir lego karakteri bulunduran drone, sizlerin eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlayacaktır. Ayrıca daha önce drone kullanmadıysanız ya da küçük bir çocuk için almayı düşünüyorsanız uygun bir model, çünkü kullanımı diğer drone modellerine göre daha kolay. 119.90TL fiyat etiketine sahip olan ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Angel Eye W8 Kameralı Akıllı Saat

Tasarımsal olarak Apple Watch ile benzerlikler gösteren akıllı saatimizin üzerinde yer alan kamera, hızlı bir şekilde fotoğraf çekebilmenize olanak sağlıyor. Diğer akıllı saatlerin yakın özelliklerine sahip olması göz önüne alındığında fiyatı rakiplerine taş çıkartan cinsten. 125.00TL fiyat etiketine sahip olan ürünü, buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.