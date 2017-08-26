Bayramda İnternet Olmadan Oynayabileceğiniz 4 Mobil Oyun!

Bayramda genellikle ev gezmelerinde olduğumuz için akıllı telefonlarımız ile vakit geçirmek durumunda kalabiliyoruz. Eğer internet paketiniz yoksa bayram zamanı canınız sıkılabilir. Bu sebeple internete gerek duymadan oynayabileceğiniz bazı oyunları listeledik.

Bayram gezmelerinde internet paketiniz yoksa üzülmeyin. Can sıkıntısını alıp götürecek ve internet bağlantısı gerektirmeyen mobil oyunları sizler için listeledik.

Jazz Smash

Fruit Ninja oyununa benzeyen Jazz Smash, daha basit bir şekilde oynamanıza olanak sağlıyor. Fruit Ninja oynarken ekran eliniz ile ekranda meyveleri keserken, Jazz Smash ile tek tık yaparak meyveleri parçalayabiliyorsunuz.

Mekorama

Bir bulmaca oyunu olan Mekorama, sizlere rahatlatıcı bir oyun gibi gözükebilir ancak zor bölümlerinde sinir olmanızı sağlayacaktır.

Kraken Land : Platform Maceraları

Zıplayan, kaçan ve koşan hiperaktif karakterimiz olan Kraken ile yeni maceralara atılacaksınız.

A Planet of Mine

Minimal bir gezegende, madencilik ve keşif yapacaksınız. Kendi stratejinizi belirleyerek oyunda her geçen bölüm kendinizi geliştiriyorsunuz.