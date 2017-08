Bayramda Oynayabileceğiniz 5 Ücretsiz Android Oyunu!

Kurban bayramı geliyor. Uzun bayram ziyaretlerinde canınız sıkıldığında telefonla oynamak iyi bir seçenek. Biz de sizin için bayram boyunca iyi vakit geçirmenizi sağlayacak 5 Android oyununu sıraladık.

Bayram yaklaşıyor ve iyi vakit geçirmenizi sağlayacak bedava mobil oyunlar her zaman iyi bir kurtarıcı. Ancak mobil oyun oynarken bedava demek artık eskisi gibi bedava demek değil. Birkaç dakikada bir çıkan reklamlar, oyunda ilerlemek için oyuna para harcamanızı gerektiren oyunlar bazen oyun keyfinizi rezil edebiliyor. Biz de sizin için olabildiğince az reklamlı, istediğiniz kadar oynayabileceğiniz ve ayrıca iyi olan 5 Android oyununu listeledik.

Pacman 256

Pacman'i bilmeyen yoktur. Her ne kadar bir çoğumuz için ara ara oynamak hala keyifli olsa da, bölüm bölüm sabit haritaları olan bir oyunu sürekli oynamak bir yerden sonra sıkıcı hale gelebiliyor. "Pacman 256" ise aynı yapımcının, fakat "Crossy Roads" isimli oyunu üreten südyo tarafından üretilen Pacman'den daha fazlası bir oyun. Öncelikle oyun, arkadaşlarınız arasında ve dünyadaki sıralamanızı görebileceğiniz bir skor tablosuna sahip. Ayrıca sürekli olarak rastgele üretilen haritalarla ilerlemeli bir Pacman, gayet zevkli bir deneyim haline geliyor. Oyunda ilerledikçe hayaletlere lazer atabilme veya dondurabilme gibi sürekli yeni güçlendirmelere sahip olmanız ise cabası. 2015 yılında mobil oyunlarla ilgili saygın ödüller de almış bu oyuna bir şans verin, zaten uzun süreler bırakamayacaksınız.

Leap Day

Leap Day, temelde baktığınızda klasik bir zıplayarak bölüm geçeceğiniz "platformer" tipi bir oyun. "Flappy Bird"den sonra epeyce meşhur hale gelen bu oyun türünün son örneği olan Leap Day'in ise farklılığı her gün farklı bir bölümün üretilmesinden geçiyor olması. Öncelikle oyundan asla sıkılmıyorsunuz, çünkü türünün diğer örnekleri gibi rastgele üretilen haritalarla değil gayet zor ve üzerine düşünülmüş, her gün yeni ortaya çıkan bölümlerle oynadığınız bir oyun. Ayrıca her gün yeni çıkan bölümler dışında günlük bir sürü sürpriz içeriğe de sahip. Skor tablosu özelliğine sahip olması sebebiyle arkadaşlarınızla da sürekli kapışabilirsiniz.

Alto's Adventure

Yine bir önceki oyunun türünde başka bir oyun daha. Ancak Alto's Adventure, bu sefer daha yavaş ve daha komplike olarak çözmeniz gereken rastgele haritalar üreten bir oyun. Oyunda bir lama çobanısınız ve lamalarınız kaçtığı için onları toplamaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyundan altın toplayarak da puan alabiliyorsunuz. Oyun, sürekli buz kayağı üzerinde olduğunuzu da size başarılı bir şekilde hissettiriyor. Oyunun bölümleri klasik olarak bir yere çarpınca baştan başlıyor. Ancak belirli yerlerde bölümü kaydedebiliyorsunuz ve çarptığınız zaman oralardan da başlayabiliyorsunuz. Oyun bu arada Google Play Store'da oyunculardan 4,5 gibi başarılı da bir puan almış.

Mini DayZ

Survival tarzı oyunlar PUBG çıktığından beri bu derece konuşulur olsa da, bu oyun türü her zaman belirli bir popülerlik seviyesine sahipti. "DayZ" ise bunun bilgisayardaki uzun süre boyunca en başarılı temsilcilerinden biriydi. Şu an daha başarılı "survival" yani "hayatta kalma" oyunları var. Ancak mobil platformdaki en başarılı hayatta kalma oyununun hala Mini DayZ olduğu konusunda ısrarcıyız. Öncelikle eşya arama(yani loot), kullanma, craft etme (yaratma) ve neredeyse geriye kalan tüm oyun mekanikleri başarılı bir hayatta kalma oyunundan beklenecek kadar iyi. Sadece grafiksel anlamda alıştığımız bir bakış açısı ve grafik kalitesinde oynamıyoruz. O da belli bir süre sonra gözünüzü rahatsız etmekten öte ayrıntılarına hayran bırakacak hale geliyor. Mini DayZ'ye bir şans verin, eminiz ki size bir yerden sonra "Bırak artık elinden şu telefonu" diyen birilerini duymaya başlayacaksınız.

Lode Runner 1

Load Runner 1, bildiğiniz bölüm bölüm ilerlenen "2D Platformer" tipi bir oyun. Dos zamanından beri var olan oyunu muhtemelen eski oyuncular hatırlayacaktır. İşte bu klasik oyunu, daha iyi grafikler ve bir "bölüm yapma" arayüzüyle birlikte yapımcıları Android'e uyarladı. Oyun her bölüm zorlu aksiyonlarla uğraşacağınız bir oyun değil. Zaten elinizdeki lazer silahı da etraftaki düşmanları vurmaya değil, haritadaki belirli yıkılabilir parçalarla tuzak yaratmanıza yarıyor. Düşmanları tuzağa düşürerek belirli bölüm bulmacalarını çözeceğiniz karmaşık 300'den fazla bölüm, sizi epeyce oyalayacaktır.