Telefonunuzun Şarjının Bitmemesi İçin Yapmanız Gerekenler

Telefon şarjının bitmesi, bazen zulüm olabiliyor. Bayramda telefon şarjınızın erkenden bitmemesi için yapmanız gereken birkaç püf nokta bulunuyor.

Bayram süresince bazı telefonların şarjları, bir günün akşamına gelemeden bitecektir. Bu nedenle telefonla bayramlaşmak isteyen kişilere sizleri aradığında cevap veremeyebilirsiniz. Bu durumun oluşmasını önlemek için birkaç önlem almanız yeterli olacak.

Titreşim Modunu Kapatmak

Telefonun titremesi bataryanızı olumsuz etkiler. Gün içerisinde gelecek olan bayram mesajlarının şarjınızı fazla tüketmesine önlem olarak, telefonun titreşim modunu muhakkak deaktif edin. Bu sayede telefonunuzda titreşim motoru fazla çalışmamış olacak ve bataryanıza ufak bir katkı sağlayacaktır.

Ekran Kapalıyken Çalışan Uygulamalar

Eğer internet ile çalışan bir müzik uygulaması kullanıyorsanız gün içerisinde fazla kullanmamanız sizler için faydalı olacaktır. Ayrıca bildirim bekleyen sosyal medya uygulamalarını mutlaka arkaplanda kapatın.

Taşınabilir Şarj Cihazı Bulundurun!

Telefon bataryanızın sizlere sorun çıkartabileceğini düşünüyorsanız, uygun fiyatlı ve kaliteli bir powerbank tercih edebilirsiniz. Buraya tıklayarak ihtiyacınıza uygun olacak bir powerbank satın alabilirsiniz.

Konum ve Mobil Veri Ayarlarını Kontrollü Kullanın

Bayramda gideceğiniz yerleri bulmak için telefonunuzu navigasyon olarak kullandıktan sonra konum ve mobil verinizi mutlaka kapatın. Bu iki özellik, şarjınızın kısa sürede bitmesine engel olacaktır.