Bazen Pislikten Görünmeyen Mouse Padler Nasıl Temizlenmeli?

Bilgisayarda yemek kırıntılarıyla, terle ve tozla harmanlanarak en kirli parçalardan birisi olmayı başaran mouse padleri nasıl temizlemeniz gerektiğini anlattık.

Bilgisayarda çevre birimleri arasında en pis donanımız ne olabilir? İçerisinde tonlarca yemeğin bulunduğu klavyeler mi, yoksa her gün elimizin pisliğini çeken fareler mi? Yapılan araştırmalara göre en az onlar kadar kirli olan bir başka birim var. Farelerimizin altında daha yumuşak ve kaygan bir zemin oluşturması için koyduğumuz mouse padlerimiz, klavye ve fare ile birlikte kişisel bilgisayar temizliğinin sorumluları arasında yer alıyor.

Bugün sizlere mouse padleri nasıl temizlemeniz gerektiğini belirteceğiz. Öncelikle belirtelim burada ki en önemli faktör, mouse padinizin yapıldığı malzemede yatıyor. Mouse padinizin malzemesine göre aşağıdaki temizlik önerilerini kullanabilirsiniz.

Kauçuk ve Plastik

Kullandığınız mouse pad kauçuk veya plastikten yapılmaysa, nemli bir bezle rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Gözenekleri diğer mouse padlere göre daha küçük olduğu için kiri üzerinde tutar, bu sayede nemli bir bezle bu mouse padleri silmek yeterli olacaktır.

Kumaş

Kumaş mouse padler biraz daha fazla ilgi gerektiriyor. Kumaşları silerken ılık su ve sabunun bulunduğu bir leğende yavaşça çitileyin. Ben böyle şeylerle uğraşmam diyorsanız çamaşır makinesine de atabilirsiniz, ancak çamaşır makinesi mouse padinize beklemediğiniz zararlar verebilir. O yüzden elinizde yıkamanızı öneriyoruz. Mouse padlerin üst zemini kumaş olmasına rağmen alt zemin tutunabilsin diye kauçuktan yapılıyor. Eğer çamaşır makinesi veya elinizde çok sıcak su kullanırsanız, bu kauçuk taban eriyerek şekil bozukluğu ve tortulara sebep olabilir.

Mouse padlerinizi temizlemek bu kadar kolay. Her gün saatlerce elimizi koyduğumuz alanların daha temiz olması, zararlı bakterilerin vücudumuza girmesini zorlaştıracaktır.