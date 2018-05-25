Bazı Telefonlarda Önyüklü Olarak Gelen Bir Virüs Keşfedildi!

Aralarında dünyanın en çok satan markalarından ZTE'nin de bulunduğu bazı üreticilerin akıllı telefonlarında kullanıcılara ön yüklü olarak gelen bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi.

Avast Threat Labs tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre ZTE, Archos ve myPhone tarafından üretilen yüzlerce akıllı telefon modelinde cihaza önyüklü olarak gelen ‘Cosiloon’ bir kötü amaçlı yazılım bulunuyor.

Cosiloon, kullanıcıların varsayılan tarayıcısında açılmak istenen sayfanın üzerinde reklamlar yayınlanmasını sağlıyor. Üstelik söz konusu virüs, donanım yazılımı seviyesinde olduğundan telefondan söküp atmak da çok kolay değil.

İyi haber şu ki; söz konusu modellerin çoğu Google tarafından sertifikalanmamıştır. Dolayısı ile resmi olarak ülkemizde yer almıyor. Fakat Avast’ın raporuna göre kötü amaçlı bu yazılım, 100’ün üzerinde ülkede 18 bin farklı cihazda tespit edildi.

Avast, Cosiloon hakkında tüm bildiklerini Google’a aktardı. Android’in sahibi konumunda bulunan şirket ise bazı modellerde kötü amaçlı yazılımın erişim yetkilerini bir miktar da olsa azalttı. Google, güvenliği sıkı tutmak için ayrıca Google Play Protect’i de güncelledi.