Android telefonunuz sandığınız kadar güvenli olmayabilir. Bu bağlamda Security Research Labs tarafından yayınlanan rapora göre pek çok Android üreticisi, Android güvenlik güncellemelerine her zaman sadık kalmıyor.

Bildiğiniz gibi güncellemeler telefonlarımız ve dolayısı ile bizler için oldukça büyük önem taşıyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey olmadığı için Android telefon üreticilerinin bizlere sunduğu güncellemeler ile yetinmek durumunda kalıyoruz. Ancak bu noktada Android üreticileri her zaman vaat ettikleri güncelleme zamanlarına sadık kalmamakla birlikte, güncellemenin yakın zamanda geleceğini söyleyerek kullanıcılarına yalan da söylüyorlar.

Araştırmacı Karsten Nohl ve Jakob Lell, iki yıl boyunca Android cihazlarını analiz ederek ve üreticilerin güncellemeleri gerçekten kurup kurmadıklarını ya da sadece güncel olduklarını iddia ettiklerini görmek için kodlarını kontrol ettiler. Buldukları şey şaşırtıcıydı çünkü güncel olduğu iddia edilen birçok yazılım aslında güncel değildi. Bu bağlamda ekip; Google, Samsung, HTC, Motorola, ZTE ve TCL gibi firmalardan 1200'ü aşkın telefondan ürün yazılımı test etti ve Samsung gibi büyük şirketlerin bile büyük çaplı sürümlerinin bir güvenlik düzeltme ekini atladığını gördü.

Bunun yanı sıra Sony ve Samsung gibi kullanıcılar bazen bir iki güvenlik güncellemesini atlasalar da, Xiaomi, OnePlus ve Nokia üç taneye kadar güvenlik güncellemesini es geçebilmişti. Bu sayı HTC, Huawei, LG ve Motorola dörde kadar atladı. TLC ve ZTE ise durumu biraz daha abartarak dört veya daha fazla sayıdaki güvenlik güncellemesini önemsememişti.

Diğer bir yandan Google tarafından oluşturulan telefonların güvenlik güncellemelerini atlamadığı görüldü. Rapor için Wired'e açıklama yapan Google'a göre, atlanan güncellemelerden bir tanesi, bazı cihazların sertifikalandırılmamış olması yani aynı güvenlik standardında tutulmamaları olabilirdi. Tabii ki bu detayın pek de fazla önemi yok çünkü üreticiler, yazılımınız güncel olmasa dahi güncel olduğunu iddia edebiliyor. Yani anlayacağınız o ki, bizler konu hakkında birçok Android üreticinin yalanlarına inanmak durumundayız. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz?