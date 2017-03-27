Bazı Bakteriler İnsan Vücuduna Fazlasıyla Yararlılar!

Sağlıklı bir bedene sahip olmak için vücudumuz, ayrıca ‘yararlı’ bakterilere de ihtiyaç duyuyorlar.

Son yıllarda bakteriler üzerine yapılan deneyler, özellikle de sindirim sistemimizdeki mikropların sandığımızdan daha önemli olduğunu ortaya çıkardılar.

Bağırsaklarımızda bine yakın türde farklı bakteri yaşıyor ve hepsinin toplamı trilyonları dahi buluyor. İşin garip tarafı ise bunların hemen hemen hepsi bizim için yararlı işler yapıyorlar.

İnsan genomu yaklaşık 20 bin gen içerir, fakat mikroplarımız bunun 500 kat fazlasını taşıyorlar. Bunlar da yiyecekleri sindirmemizi sağlıyor, vitamin ve mineral üretimine etki ettikleri gibi ayrıca zararlı bakterileri öldürerek hastalıklara yakalanmamızı engelliyorlar.

Vücudumuza en yararlı olan bakteriler hangileri?

Vücudumuza en çok yarar sağlayan iki bakteri var: Akkermansia ve Christensenellaceaea. Bu iki bakteri, vücudumuzun aşırı kilo almasını engelliyor. Bunun dışında Methanobrevibakter gıdalardan daha fazla kalori çıkarıp daha az yemek yememizi, Oksalobakter de böbrek taşlarının oluşmasını engeller.

Bu bakterilerin en yoğun olduğu yiyecekler?

Yoğurt, turşu, fermente soya salçasından yapılan miso çorbası (her gün bu çorbadan içerim mesela) gibi mayalı yiyecekler, biraz önce saydığımız yararlı bakterileri içerirler. Özellikle lahana turşusu, bakteri anlamında tam banka görevi görüyor. Yararlı bakterileri besleyen diğer yiyecekler ise sarımsak, muz, enginar ve kabuklu tahıllar.