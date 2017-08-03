Artık yazılı konuşmalarımızın vazgeçilmez bir parçası olan emojilerin ardındaki gizli anlamlardan bahsettik.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Londra’da bir şirket (Today Translation) emoji çevirmenliği için iş ilanı açmış ve biz de dahil olmak üzere birçok yayın organı bu gelişmeyi haberleştirmiştik. Emojiler, artık birçok kişiye bir ‘lisan’ olmuş durumdalar ve tıpkı günlük hayatımızda kullandığımız farklı anlamlara sahip kelimeler gibi emojiler de farklı anlamlarda kullanılmaya başladılar.

Kruvasan emojisi

Bu emoji, bildiğimiz gıda ürünü olmasının yanı sıra diktatörlüğün, faşizmin sembolü olarak da kullanılıyor.

El sallama emojisi

Günümüzde ‘güle güle’ anlamında kullanılan bu emoji, Çin’deki kullanıcılar tarafından çok farklı şekilde kullanılıyor. Çin’de bu emoji, ‘güle güle, artık arkadaşım değilsin’ anlamına geliyor. Hatta hepimizin aşina olduğu ‘orta parmak kaldırma’ anlamına geldiği dahi söyleniyor.

Avokado

Avokado emojisi de göründüğünün arkasında farklı bir anlamlar barındıran sembollerden. İçlerindeki en popüler olanı ise bu emojiyi kullanan kişinin ‘ırkçı değilim’ demek istiyor olması. Başka bir popüler çeviriye göre avokado, karşı tarafa orta sınıfa ait birey olduğunu anlatmak için kullanılıyor.

Korkunç palyaço

Bu emoji ise dünya üzerindeki ‘baskıcı, diktatör liderler’i tanımlamak için kullanılmaya başlandı.