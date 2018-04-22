Bazı Gmail Hesapları Kendiliğinden Spam Mesajları Gönderdi

Gmail'in spam dosyaları algılama sistemi genel olarak oldukça iyi çalışıyor. Ancak bugün kullanıcılardan gelen yeni şikayetler Gmail'de yanlış bir şeyler olduğunu gösterdi. Kullanıcılar spam içeren dosyalar gönderiyordu.

Google'ın Gmail Yardım Forumu'nda bugün yapılan yorumlar bazı kullanıcıların hesaplarından spam mesajları atıldığı yönündeydi. Yorumlara göre, spam içeren mesajlar gönderen kullanıcılar şifrelerini değiştirse de Gmail, mail atmaya devam ediyordu. Forumda yer alan bilgilere göre erkek kullanıcılara gelen mailler genel olarak kilo vermeyle ilgiliydi. Kullanıcılar mesajları spam olarak işaretlediklerini ve hesaplarının güvende olmamasından endişe duyduklarını belirtiyorlardı.

Endişe verici olan durum ise maillerin değişerek sürekli farklı kişilere gitmesi oldu. Ayrıca spam olarak iletilen mesajlar gönderen hesabının gönderilenler klasöründe de bulunuyordu. Sonuç olarak, birçok kişi Gmail hesabının ele geçirildiğini düşünmeye itildi. Maillerin üçüncü taraf bir kişeden gelmesinin sebebi ise, mesaja tıklama oranının yüksek olması diyebiliriz. Zira spamın mantığı bu şekilde çalışıyor.

Google tarafından yapılan yorumda ise küçük bir kullanıcı kitlesinin etkilendiği belirtildi. Açıklamada, herhangi bir hesabın ele geçirilmediğinin altı çizildi.