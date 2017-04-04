Mac Pro için bazı hataları olduğunu kabul eden Apple, bilgisayarı yeniden tasarlayacağını duyurdu.

Apple, özellikle tasarım konusunda her zaman ön plana çıkmıştır. Çıkardığı tüm ürünlerde liderlerden birisi olmayı başaran Apple, Mac Pro’yu yenileme kararı aldı. BuzzFeed News’in yaptığı röportajda Phil Schiller, şirketin en son 2013 yılında yenilediği Mac Pro'yu tekrar yenileyeceğini açıkladı. İnce ve zarif tasarımı bulunmasına rağmen bazı hataları bulunan cihaz, yakın bir zamanda yenilenerek tekrar çıkacak.

Apple mühendislerinin peşinden koşan ve düzenli olarak Apple’ın olaylarında OS iyileştirme ekranları denildiğinde akla gelen isim Craif Federighi, konuya ilişkin, “Kendimizi biraz köşeye sıktıracağız. Mac Pro’da tamamen takdir etmediğimiz şey, o tasarımın gelecekte kendimizi biraz daha belirli vizyona uyarlamamız oldu.” dedi.

Apple, Mac Pro hakkında kabul ettikleri dürüst eleştirileri şirketin gelecekte daha farklı bir PC performansı sunacağını varsaymamızı sağlıyor. Bildiğiniz gibi en son çıkan MacBook Pro’lara Touch Bar eklendi. Ancak touch bar her ne kadar sevilen bir özellik olsa da, gerek batarya gerekse de bilgisayarın çıkışları konusunda yetersizliği kullanıcıları çileden çıkarmıştı.

Apple’ın açıklamalarına göre önümüzdeki sene bu durum değişecek ve o zamana kadar Mac Pro’larda bazı güç artışı gerçekleşecek. Gerçi başka bir yönden bakarsak dudak uçuklatan fiyatlarda olduğunu da söylemek gerekiyor. 6 çekirdekli Intel Xeon işlemciye sahip modeller, 2.999 dolardan satışa sunuldu. 8 çekirdekli Xeon işlemci modeli ise 3.999 dolardan satışa sunuldu. Vergiler dışında bile 10 bin TL'den fazla olduğu düşünülürse Mac Pro’lar, kişisel kullanımın biraz üzerinde gibi duruyor.