Bazı İnsanlar, Telefonla Konuşurken Oturmak Yerine Neden Yürümeyi Tercih Ediyorlar?

Çevrenizde de kesin vardır böyle tipler, telefonla konuştuğu sırada oturmayıp sürekli gezinen. Peki bunun sebebi ne olabilir?

Şöyle 2-3 saniye düşündükten sonra hemen aklınızda ‘o kişiler’ belirmeye başladı değil mi? Gerçekten de bazı kimseler telefonla konuştukları sırada oturacak binlerce yer varken bunuy tercih etmeyip yürümeye başlarlar. Üstelik bunun için dışarıda olmalarına gerek yok, evin içinde de benzer bir durum söz konusu. Peki nedir bunun sebebi? Ekşi Sözlük yazarı rhayader, bununla ilgili son derece dikkat çekici bazı tespitlerde bulunmuş.

Bunun sadece hiperaktif insanlarda olmayan, çoğu kimsede görülen ortak bir davranış olduğunu söyleyen yazar, şöyle bir örneklemede bulunuyor. Örneğin masaya bir kişiyi oturtuyor, önüne farklı renklerde ve şekillerde oyuncaklar koyuyorsunuz. Sonra ‘bunlar hakkında konuşun’ diyorsunuz ve konuşmaya başlıyorlar. Bunun bilimsel bir yaklaşım olduğunu söyleyen yazar, ‘deneylerin görüntü kayıtlarını incelendiğinizde insanların el kol hareketi yapmadan konuştuğunu görürsünüz’ diyor.

Sonra ikinci kişi geliyor fakat bu sefer oyuncaklar masanın 50 cm kadar daha uzak bir yerinde. Yine kendisinden oyuncaklar hakkında konuşmasını istiyorsunuz ve bu arkadaş da tıpkı diğeri gibi el kol hareketleri yapmaya başlıyor. Artık gelen son kişi de benzer davranışları göstermeye başlayınca deney amacına ulaşmış oluyor.

Sonuç olarak bu tür davranışlar (el-kol hareketleri), yürüme vb şeyler, insanlar görmediği şeyler hakkında konuşmaya başlarken ortaya çıkıyor. Ayrıca bu durumla ilgili geçmiş tarihte de benzer olaylar söz konusu. Örneğin ilk Yunan filozoflarından tutun da günümüzdeki felsefecilerin ders kayıtlarına kadar yapılan incelemelerde, sürekli olarak dolaştıkları ortaya çıkıyor. Telefonla konuşurken sürekli olarak yürümemizin nedeni de bu davranışa benzer bir tepkime olarak gösteriliyor.