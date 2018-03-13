Kulaklarda Doğuştan Bulunan Delikler Ne Anlama Geliyor?

Şüphesiz yüzyıllar boyu yaşadığımız evrimler sonucu, vücudumuz çeşitli değişimler gösterdi. Bazı insanların ise doğuştan gelen ve kulaklarının üzerinde bulunan deliklerin, evrimsel bir kalıntı olabileceği düşünülüyor.

İnsanların bir bölümü kulaklarında bulunan, bariz bir şekilde olmasa da belli belirsiz var olan delikler ile dünyaya geliyor. Preauriküler sinüs adı verilen bu deliklerin aslında balık süzgeci olması düşünülmekle birlikte, delikler bir doğum kusuru olarak görülüyor.

Peki nedir bu preauriküler sinüs?

Çok basit anlamı ile anlatmak gerekirse preauriküler sinüs, kulağın ve kulak kıkırdağının bir araya geldiği bölge olan, dış kulak çevresinde bulunan oldukça küçük delik ya da deliklerdir. İlk ve ikinci faringeal kemelerlerin neden olduğu yapı, bir doğum kusuru olarak nitelendirilse de vücuda hiçbir zararı bulunmuyor. İngiltere’de yapılan araştırmada her 100 kişiden 1’inde görülen bu durum tamamen doğaldır.

Neden veya hangi amaçla var olduğu bilinmeyen, doğum kusuru olarak adlandırılsa da bile zararsız olan preauriküler sinüsler, bazı zamanlarda kistlere ve enfeksiyonlara neden olabiliyor. Konu ile ilgili konuşan evrimsel biyolog Neil Shubin, dış kulaktaki delik veya deliklerin balık solungaçlarının bir kalıntısı olabileceğini belirtti.

Yeryüzünde yaşamın, günümüzden 3,5 milyar yıl önce suda başladığını iddia eden bilim insanları, insanlara bu özelliğin evrimsel atalarından miras kaldığını vurguluyor.

Özellikle kulağın ön üst kısmında, çoğunlukla sağ tarafta bazen de her iki kulakta birden görülen preauriküler sinüs araştırmalara göre, Asya ve Afrika’da %10 sıklıkta, İngiltere’de %1 sıklıkta görülürken, ABD’de daha da azalıyor.

Oldukça ilgi çekici olan ve belki de hayatımızda ilk defa duyduğumuz bu kulak delikleri, kim bilir belki de büyük büyük dedelerimizin bize mirasıdır. Peki siz daha önce hiç rastladınız mı bu duruma?