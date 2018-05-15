Symantec, kötü amaçlı olduğu için Play Store'dan kaldırılan bazı uygulamaların isim ve ikon değiştirerek uygulama mağazasına yeniden yüklendiğini ortaya çıkardı.

Güvenlik ve bilgi yönetimi alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım şirketi olan Symantec tarafından yayınlanan bir rapor, daha önce kötü amaçlı yazılım olduğu tespit edilerek Play Store’dan kaldırılan yedi farklı uygulamanın farklı bir isim ve ikon ile farklı geliştiriciler tarafından yeniden Play Store’a yüklendiğini ortaya çıkardı.

Çoğunlukla hesap makinesi, ikon paketi, uygulama kilidi gibi uygulamaların kılığına girerek kullanıcıları kandırmaya çalışan bu uygulamalar, ilk yüklendiklerinde bazı izinler istiyorlar ve kullanıcının kötü amaçlı yazılım olduğunu anlamaması için ilk birkaç saat uykuda bekliyorlar. Kullanıcı uygulamanın zararsız olduğuna ikna olduktan sonra ise kötü amaçlı spam reklamlar ardı ardına geliyor.

Google, kötü amaçlı yazılımlara karşı büyük bir savaş veriyor olsa da milyonlarca uygulamanın yer aldığı devasa mağazada bazı çürük yumurtalar çıkabiliyor. Bu noktada Play Store’un güvenliğinden sorumlu olan Google kadar akıllı telefon kullanıcılarına da iş düşüyor. Herhangi bir uygulamayı indirirken geliştiricisinin güvenli olup olmadığına dikkat edin.