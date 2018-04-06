Bazı Martı Türlerinin Gagaları Floresan Gibi Işık Saçıyor

Martılar, özellikle denize kıyısı olan bölgelerde oldukça sık karşılaşılan bir kuş türüdür. Dışarıdan hiç belli etmeseler de, bu kuşların gagaları UV ışığı altında bir floresan gibi parlar.

İngiltere’de araştırmalar yapan bilim insanları bu defa oldukça şaşırtıcı bir duruma rast geldiler. Araştırma kapsamına Atlantik martılarını inceleyen bilim insanları, bu kuşların UV ışığı altında parlak bir gagaya sahip olduklarını gördüler. Şans eseri keşfedilen bu durum, araştırmacılar için de bir hayli şaşırtıcıydı.

Bilim insanları aslında başka bir tür olan ‘Twite kuşları’ ile ilgileniyorlardı ancak Atlantik martılarının gaga yapısı ve özellikleri de bir hayli ilgi çekiciydi. Bu bağlamda UV ışığı altında incelenen martıların gagaları, UV ışığını emerek parlayan bir ışık olarak yeniden yayılıyordu.

Şu an için araştırmacılar, martıların bu özelliklerini ne şekilde kullandıklarına emin olmasalar da özelliğin, özellikle çiftleşme dönemlerinde kullanılabileceği düşünülüyor. Bu noktada tüm Atlantik martılarının aynı özellikte olup olmadığını görmek isteyen bilim insanları, daha fazla Atlantik kuşu yakalayarak UV ışığı altında inceleyecekler.

Gagalarındaki ışığı ortaya çıkarmak için kuşlara UV ışığı verilmesi gerektiğinden bilim insanları, kuşlar için bir de gözlük buldular. Bu daha çok eğlence amaçlı yapılmış olsa da asıl amaç kuşlarının gözlerini UV ışığı etkilerinden korumaktı. Peki konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce de gözlük takmış martılar çok sevimli durmuyor mu?