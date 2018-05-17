Daha iyi görüntü kalitesi için 8 farklı amiral gemisine HDR desteği sunan Netflix, 3 yeni Huawei ve Sony modelini de listeye ekleyerek HDR desteği sunduğu cihaz sayısını 11'e çıkardı.

Son dönemde popülerliği giderek artık dizi-film yapımcısı ve yayıncısı olan Netflix, HDR desteği sunduğu cihaz listesine üç yeni model ekledi. Artık Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Pro ve Huawei P20 sahipleri de Netflix içeriklerini HDR kalitede izleyebilecekler.

Netflix şu anda Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, LG V30, LG G6, Razer Phone, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1 ve Sony Xperia XZ2 modellerine HDR desteği sunuyor.

Netflix şu anda yalnızca 11 farklı akıllı telefona HDR desteği sunuyor. Fakat şirket, ilerleyen dönemde HDR desteğini daha fazla cihaza sunabilir. Orta seviye akıllı telefonlara HDR desteği gelmesi düşük bir ihtimal olsa da güncel amiral gemileri için bu ihtimal oldukça yüksek.

Yukarıda bahsettiğimiz modellerden birine sahipseniz, buraya tıklayarak Netflix uygulamasını indirebilir ve HDR içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer Netflix cihazınızda zaten yüklü ise HDR kalitede görüntü için son sürüme güncellediğinizden emin olun.