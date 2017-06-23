Bazı Uber Çalışanları İstifa Eden Uber CEO'sunu Geri İstiyor

Ortaya çıkan haberlere göre bine yakın Uber çalışanı, istifa eden CEO Travis Kalanick'in tekrar görevine dönmesini istiyor.

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan taşımacılık uygulaması Uber, özellikle son dönemlerde ne yazık ki pek de istenmeyecek olaylarla gündeme gelmişti. Bu durum üzerine şirketin hissedarları, sorumlu olarak Uber CEO'su Travis Kalanick'i göstermiş ve istifa etmesini talep etmişti.

Beklenen oldu ve geçtiğimiz Salı akşamı Uber'in hem kurucusu hem de CEO'su olan Travis Kalanick, Uber'den istifa ettiğini resmi olarak açıkladı. Bu karar Uber yatırımcılarını ve hissedarlarını rahatlatırken 12 bin çalışanı bulunan Uber'in bine yakın çalışanı eski CEO'yu geri istediğini açıkladı.

Çalışanlar tarafından imzalanan dilekçede Uber CEO'su Travis Kalanick'in sorunlu biri olabileceği ancak her insanın kusurlarının olduğu ve Kalanick'in Uber'e saygılı ve bağlı birisi olmasıyla birlikte Uber'i yönetebilecek ideal kişi olduğu söylendi. Şimdilik Uber bu dilekçeyle ilgili açıklama yapmıyor ancak bu durumda Uber içinde bir kutuplaşmanın yaşandığını söyleyebiliriz.