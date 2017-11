Bazı Video Oyunlarında İyi Olmak " Zeka" İşareti Olabilir

MOBA tarzı video oyunlarında başarılıysanız, bunun ardında gerçekten zeki olmanız yatıyor olabilir. Belki de dünya yeni dahisini LOL, DOTA 2 gibi oyunlarda heba ediyor olabilir.

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Türk oyuncuların da sıklıkla oynadığı bazı video oyunların “zekanın bir işareti” olabileceğini gözler önüne serdi. Yalnız bu, oyun oynamanın sizi daha akıllı yapacağı anlamına gelmiyor.

İngiltere’de yer alan York Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve PLUS ONE dergisinde yayınlanan araştırma, iki fark bölümden oluştu. İlk bölümde 51’i erkek olacak şekilde 56 katılımcı teste sokuldu. Yaş ortalamaları 20.5 olan bu katılımcılar, dünyanın en ünlü MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends performanslarıyla değerlendirildiler. League of Legends performanslarıyla psikometrik test puanlarını karşılaştıran bilim insanları, oyunlarda başarılı olan insanların testte de daha iyi olduğunu fark etti.

Araştırmacılara göre satranç oyununa benzeyen LOL benzeri oyunlarda başarılı olan insanlar, bunu yaparken zekaları sayesinde buraya geliyorlar.

Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmacılar, performansın yaşla nasıl değiştiğini görmek için binlerce oyuncunun mevcut verilerini kullandılar. Burada League of Legfends dışında, DOTA 2 ve birinci şahıs nişancı oyunları Destiny ve Battlefield 3 oyunlarının da verileri yer alıyordu.

Çalışmanın bu bölümünde sonuçlar, oyuncular yaşlandıkça strateji oyunlarındaki performansın da IQ’da görülen değişikliklerle eşleştiğini gösterdi. Yaşlandıkça strateji anlamında daha çok bilgi sahibi olunsa da, oyunlardaki refleks hareketlerinde geriye düşülebiliyor.

Çalışmanın ortak yazarı Prof. Alex Wade yaptığı açıklamada, “League of Legends ve DOTA 2 gibi oyunlar karmaşık, sosyal olarak interaktif ve entelektüel açıdan zorlayıcı. Araştırmamız, bu oyunlarda gösterdiğiniz performansın bir istihbarat ölçütü olabileceğini önermektedir” dedi.

Buradaki araştırma, video oyun oynamanın sizi daha zeki yaptığı anlamını çıkarmıyor, eğer iyi oynuyorsanız bunun zekanın bir işareti olduğunu öngörüyor. Araştırmacılar, “Verilerimiz zeka ve video oyun performansı arasında bir bağlantı olduğunu gösterse de, ilişkili korelasyon ve nedensellik şu anda belirsiz” diyerek olayın ardında açık bir kapı bıraktılar.

Bu araştırma sayesinde MOBA türünün bilişsel fonksiyonu ölçmek için önemli bir araç olduğu anlaşıldı. Oyuncuların oynadıkları süreçte yaşadıkları yükselişler ve düşüşler, hastalık gibi pek çok sorunu önceden öngörmemizi sağlayabilir.

Peki, sizce MOBA tarzı oyunlarda iyi olmak için daha zeki olmak şart mı?