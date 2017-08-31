Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ın yazılımındaki bir hata, az kalsın pahalıya mal oluyordu. Bu hata, birçok yüksek profilli kullanıcının özel bilgilerinin sızdırılmasına sebep oldu.

Her geçen gün dijital dünyanın daha çok esiri oluyor ve kişisel bilgilerimizi gözümüzü kırpmadan sayısız platforma emanet ediyoruz. Söz konusu platformların mevcut kullanıcı sayıları güven timsali olarak algılandığından mıdır bilinmez, tüm secerelemizi dijital dünya üzerinde bulmak artık mümkün.

En çok kullanılan sosyal medya mecralarından birisi olan Facebook markası Instagram, son haftalarda güvenlik açıklarıyla gündeme oturdu. Kullanıcıların telefon numaralarını ve e-posta adreslerini ele geçirmek, özel mesajlaşmalarını sızdırmak isteyen kötü amaçlı kişiler, bilginin para ettiği bu dönemdeki her açığı değerlendirebilirler.

Instagram’ın yazılımında yeni ortaya çıkan hata, kötü niyetli bir kişinin henüz açıklanmamış sayıda “yüksek profilli” kullanıcının telefon numaralarını ve e-posta adreslerini sızdırmasına izin vermiş. An itibariyle korsanın ağına takılan profillerin şifrelerinin güvende olduğu belirtilse de ortalık karışmış durumda.

Söz konusu açık elbette sadece yüksek profilli kullanıcılara özel değil. Bugün Instagram’da bulunan her kullanıcı aynı açıktan zarar görebilirdi. Ancak 500 takipçili profilinde, gittiği köy kahvaltısının fotoğrafını paylaşan insanların bilgileri para etmiyor. Bilgileri ele geçiren korsanın kimliği ise henüz netleşmiş değil.

Instagram yaptığı bir açıklama ile söz konusu hatanın giderildiğini, güvenlik ekibinin olayın ardından daha detaylı araştırmalar yaptığını belirtti.