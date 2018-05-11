Matematik, öğrencilerin neredeyse %90'ı için zor bir ders olarak görülüyor ve çoğu zaman liseden mezun olduğumuzda matematiğe dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Peki, matematik dersi nasıl olmalı?

Matematiği istediğiniz kadar baş belası olarak görün bu külfet olarak gördüğünüz ders, aslında doğanın dilidir ve hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Nefes aldığımız sürece matematik hayatımıza dahil olmaya devam edecek. Eğitim sistemimizin çokça eleştirilmesini bir yana koyarsak matematik dersi nasıl öğretilmeli?

Uluslararası Matematik Sınavı TIMSS ve Analizi

TIMSS (Trend International Mathematics and Science Study), dörder yıl arayla 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin kazandıkları Fen ve Matematik becerisini düzenli olarak ölçer. TIMMS, 1995 yılından itibaren bu adla çalışmalarını sürdürmüştür.

Türkiye, katıldığı ilk TIMSS Sınavında yeni 1999 yılında 38 ülke içerisinde sondan 8. yani 31. olmuştur. 2011 yılında 4.sınıf düzeyinde 35. Sırada, 8.sınıf düzeyinde 24.sırada yer almıştır. 2015 yılında 4.sınıf düzeyinde 36.sırada, 8.sınıf düzeyinde 24.sırada yer almıştır. Peki, bu testteki 2015 yılındaki en ülkeler kimlerdi?

4.Sınıf Düzeyi 8.Sınıf Düzeyi

1-Singapur 1-Singapur

2-Hong-Kong 2-Güney KORE

3-Güney Kore 3-Tayvan

4-Tayvan 4-Hong Kong

5-Japonya 5-Japonya

Liderliği Kimseye Kaptırmayan Singapur'daki Eğitim Sistemi Nasıl?

Singapur 80'li yıllara kadar kitaplarını bile dışardan ithal ediyordu. 1981 yılında ise bu sistemin ülke matematiğini kötü etkilediğini fark edince, kökten bir değişim yapmaya karar verdi. Bu anlayışla birlikte Singapur, matematik sıralamasında ilk 5'e girmeyi başarmıştır. Singapur matematik sistemi, Singapur’un öğrencilere kreşten, 6. sınıfa kadar öğretilen matematik eğitim sistemine ve bu sistemin üzerine kurulduğu bir müfredata sahip.

Bu sisteme 'Singapur Matematiği' ismini ise daha sonra bunu inceleyen Amerikalılar vermiş. Singapur matematik sistemi ard arda öğretilen konulardaki bilimsel çocuk gelişimi baz alınarak geliştirilmiştir. Her sömester seviyesi matematik kitabı, bir önceki sömesterlerde edinilen matematik bilgi ve becerileri üzerine inşa edilmiş ve öğrencilerin bir üst seviyeye geçmeden o kitabın konusu olan az sayıdaki matematik konusuna hakim olması amaç edinilmiş. Dikkatle oluşturulmuş bu sistem sonucunda öğrenciler problem çözme yeteneğinin yanında her sene artan zorlukta gelen matematik konuları ile başa çıkabilecekleri donanımı da elde ediyorlar. Bu sayede öğrenciler 6. Sınıf sonunda, lisede karşılarına çıkacak geometri ve cebir konularına da hazır hale geliyorlar.

Singapur Matematik Eğitim Sistemini Örnek Alan Ülkeler

Singapur'un eğitim sistemi değişikliğinde bu denli başarılı olduğunu gören diğer ülkeler, bu sistemi örnek almaya karar verir. 2005 yılında İsrail, 2008 yılında ise Amerika, ders kitaplarına bu eğitim sistemini örnek alarak yön verdiler.