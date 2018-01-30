MR Cihazı, 'Yuttuğu' Bir Adamın Ölümüne Sebep Oldu!

Hindistan’da yaşayan Rajesh Maru, başına gelen talihsiz bir olay sonucu MR cihazının kendisini yutmasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Mumbai şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Rajesh Maru, tedavi gören yakınını ziyaret etmek için gittiği hastanede başına gelen olmadık bir olay sebebiyle hayatını kaybetti.

Maru, ziyaret esnasında rutin kontrolleri yapılan yakınına yardım etmek için oksijen tüpüyle birlikte odaya girdi. Elindeki oksijen tüpüyle MR cihazının manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

İddialar ise bunun bir kazadan çok daha fazlasının olduğu yönünde. Maru, itiraz etmesine rağmen teknisyenin "MR cihazı çalışmıyor, bir şey olmaz" demesiyle birlikte elindeki oksijen tüpüyle içeri giriyor. Sonrasında yaşananlar ise malum.

Olayla ilgili açılan soruşturma sonucu polis ekipleri, aralarında MR teknisyeninin de bulunduğu iki kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı hastane yönetimi de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yüksek manyetik alana sahip oldukları için MR cihazlarının bulunduğu odalara metal eşyalarla girilmesi yasaktır. Her hastanede bununla ilgili bir uyarı tabelası mutlaka bulunur.