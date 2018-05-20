Hackerlık kavramı sadece internete özgü zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Nitekim daha internet var olmadan önce bile dünya, hackerlarla uğraşıyordu.

Telefon ağları, telgraflar ve daha fazlası... Hackerlar, internetin ortaya çıkışını beklemeden, hacklenebilecek her türlü şeyi hacklemeye başlamıştı bile. İşte tarihi sandığınızdan çok daha eskiye dayanan hackerların, en ünlülerinden bazıları:

Nevil Maskelyne (1903)

Hacklenebilecek bir şeyler var olur olmaz, birileri çıkıp hacklemeyi başardı. Nevil Maskleyne adlı bu hacker, tarihin ilk hacker'ı olma ünvanına sahip. Hacklediği şey ise telgraf, hem de bir tanıtım gösterisi esnasında. İlk başarılı telsiz telgrafın üreticisi olan Guglielmo Marconi'nin tanıtımını sabote eden Maskleyne, böylece telgrafların tamamen güvenilir olduğu algısını da yıkmış oldu.

Rene Carmille (1940)

Hacklemeyi iyi bir amaç doğrultusunda kullanan ilk kişi olan Rene Carmille, İkinci Dünya Savaşı esnasında Nazilerin, Yahudileri tespit etmek için delikli kart makinelerini kullandığını fark etti. Nazilere kendi makinelerini kullanma izni veren Carmille, aslında makinelerinin ayarlarıyla oynamıştı. Bu yüzden Naziler, Yahudileri etiketleyemiyordu. İki yıl boyunca Nazileri oyalayan Carmille, yaptığı şey ortaya çıkınca maalesef ölüme yollandı...

David Condon (1955)

1960 ve 1970'lerde, telefon ağlarına sızmaya çalışan insanların sayısı hayli fazlaydı ve başarılı da oluyorlardı. David Condon da bu insanların, bilindiği kadarıyla, ilkiydi. Condon, bir telefon sisteminin gizli kodu olan bir sesi taklit etmiş ve böylece bir görevliye bağlanmayı başarmıştı. Telefonun diğer ucundaki operatör, istediği her telefon numarasını veriyordu.

Allan Scherr (1962)

Bir bilgisayarın parolasını kıran ilk insan olan Allan Scherr, MIT'nin bilgisayarlarına sızarak bunu başarmıştı. Öğrencilerin hizmetine sunulan bu bilgisayarlarda, yoğunluk yaşanmaması amacıyla 4 saatlik süre atamaları yapılıyordu. Süreyi az bulan Scherr, delikli kart kullanarak tüm parolaları öğrenmeyi başarmış ve istediği zaman bilgisayarları kullanabilmişti.

RABBITS (1969)

İlk bilgisayar virüsü olduğu düşünülen RABBITS, oldukça esrarengiz. Kimin bu virüsü yazdığı ve neden yazdığı bilinmiyor. Oldukça basit bir program olan RABBITS, kendini kopyalayarak bilgisayarın tüm hafızasını doldurana kadar bu işleme devam ediyordu.

Ray Tomlinson & Bob Thomas (1971)

E-mail üzerinden bir virüs yollayan ilk hacker ise Ray Tomlinson. Kendisi aynı zamanda e-mail'i icat eden kişi. Yazdığı Creeper adlı kod, ilk bilgisayar kurduydu. ARPANET üzerinden kendi kopyalarını üretip yayan Creeper, bunu yaparken de "Ben Creeper: Yakalayabiliyorsan yakala" mesajı gösteriyordu.

Virüsün ilk versiyonu Bob Thomas tarafından üretilmişti, virüs başka bir bilgisayara geçtiğinde önceki bilgisayardan kendini siliyordu ve arkasında iz bırakmıyordu. Fakat Tomlinson, bu özelliği değiştirip virüsün kendini kopyalayarak bilgisayarı çökertene kadar çoğalmasını sağlamıştı.

John Walker (1975)

Daha kişisel bilgisayarlar satışa çıkarılmadan önce insanları Trojan virüsleriyle tanıştıran John Walker da ünlü hacker'lardan. ANIMAL adlı bir oyun üreten Walker, tüm arkadaşları oyunu oynamak istediği için oyun dosyalarının arasına bir de trojan eklemişti. Oyun bir bilgisayara yüklenince, bütün dosyalara kopyalarını oluşturuyordu. Eğer bilgisayara başka bir cihaz takılırsa, o cihazlara da bulaşarak giderek yayılıyordu. Walker böylece, birileri ondan oyununu istediğinde, "Bilgisayarına bak, muhtemelen çoktan yüklenmiştir." demeyi amaçlıyordu. Gerçekten hınzır bir hacker olduğunu söyleyebiliriz...