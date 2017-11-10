BBC'den 47 Yıllık Belgesel: 'Atatürk: Türklerin Babası'

BBC, 10 Kasım anısına Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 47 yıllık 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeselini yeniden yayınladı.

BBC, 1970 yılında hazırlanan ‘Atatürk: Türklerin Babası’ belgeselini, ‘BBC Arşivlerinde Türkiye’ programı dahilinde Mustafa Kemal Atatürk'ü 79. ölüm yıl dönümünde anmak için 47 yıl sonra yeniden izleyiciler ile buluşturdu.

Michael Adams tarafından hazırlanan belgeselde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin kuruluş yılları anlatılmaktadır.

Belgeselde hem BBC tarafından 1970 yılında Çanakkale, Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara'da çekilen görüntüler hem de arşivlerde bulunan tarihi kayıtlar yer alıyor.

Röportajları ile belgesele hayat katan isimlerden bazıları; Türkiye'nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, Kurtuluş Savaşı'nı genç bir gazeteci olarak izleyen ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından ve Atatürk'ün yakın arkadaşlarından asker ve siyasetçi Ali Fethi Okyar'ın oğlu Prof. Dr. Osman Okyar.

Belgesel hazırlanırken telif hakkı ihlali yaşanmaması için kaynakları bilinmeyen görüntüler kullanılmadı. Bunun yerine editoryal bütünlüğü bozmayacak şekilde British Pathé, Getty Images ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kamuyoyla paylaştığı görüntüler kullanıldı.

Belgesel hazırlanırken bazı çeviri hataları ve yazım yanlışları yapılmış olmasına karşın BBC, belgeselin tarihi dokusuna ve orijinalliğine zarar vermemek için bu hataları düzeltmekten kaçındı.

BBC’nin 1970 yapımı Atatürk: Türklerin Babası belgeselini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.