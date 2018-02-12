BBC, tarihi eserlerin telefonlar üzerinden araştırılmasını sağlayan bir artırılmış gerçeklik uygulaması hazırladı.

BBC uzun zamandır VR, 360 derece video gibi konularda çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaları destekliyordu. Şimdi gözünü daha da ileriye diken BBC, kendi oluşturduğu ilk AR (Artırılmış Gerçeklik) uygulamasını çıkartacağını duyurdu.

BBC, bu sabah bahar aylarında BBC2 kanalında yayına girecek olan Civilisations adlı diziyle birlikte bir AR uygulaması çıkartacağını açıkladı. Dizi, İngiliz kültürünün ve onun arkasındaki tarihin temellerini incelemek ve günümüze kadar bu eserlerin etkilerinin neler olduğunu anlatmak için çekilmiş. İlk versiyonu 1969 yılında çekilen dizi yeni sürümüyle piyasaya çıkarken, AR uygulaması da diziye olan ilgiyi arttıracağa benziyor.

AR uygulaması kullanılarak insanlar, dizide gösterilen birçok tarihi eseri telefonlarından inceleyebilecekler. Birçok tarihi sergiyi sanal yolla gezebilmeye de olanak sağlayan uygulama, tarihi eserlerin geçmiş hâllerini ve şimdiki hâllerini hareketli bir şekilde kullanıcılarına gösterecek. Tarihi eser meraklılarının ilgiyle bekledikleri dizi, bahar aylarında insanlarla buluşacak.

AR uygulaması önümüzdeki haftalarda diziden önce Android ve iOS platformları için indirmeye sunulacak. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitimsel faydalarına güzel bir örnek olacağı düşünülen uygulama sadece İngilizlerin değil, zamanla tüm dünyanın ilgisini toplayacağa benziyor.