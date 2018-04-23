BBC, ücretsiz olarak kullanıma sunduğu arşivinde 16.000'den fazla ses dosyası barındırıyor ve bu efektlerin hepsi ticari bir amaç olmadığı sürece kullanılabilir durumda.

Eğer amatör olarak ses tasarımı ile ilgileniyorsanız ya da ses efektlerine dair merakınız varsa, BBC'nin kullanıma sunduğu 16.000 dosyalık ses arşivi tam size göre. Ancak bu ses dosyalarının tümü ticari amaçlar ile kullanımaması için lisans almış durumda. Yani eğer büyük bir projede kullanmak isterseniz, faydalanmanız mümkün olmayacak.

Arşiv anahtar kelime ile arama yapmaya olanak sağlıyor ve dilediğiniz şekilde arama yaparak çıkan sonuçları indirebiliyorsunuz. Dosyalar WAV olarak indiriliyor ve indirmeden önce oynatma seçeneği de mevcut. BBC'nin aynı zamanda bu konuda sunduğu bir başka kaynağı da var ancak kullanmak için 5.000 dolar gibi dudak uçuklatan bir ücret talep ediliyor. Eğer bu 5.000 dolarlık kaynakta ne varmış ki derseniz, şuraya tıklayıp göz atabilirsiniz.

Ücretsiz içeriklerin yer aldığı arşiv sitesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Ses arşivinde bulabileceğiniz dosyaların çeşitliliği ise oldukça geniş. Binlerce nesnenin, mekanın ya da doğal sesin farklı versiyonlarına ulaşmak mümkün. Sinir bozucu bir korna sesine ya da huzur veren bir yağmur sesine denk gelebileceğiniz arşivi, nasıl kullanacağınız ise tamamen size kalmış.