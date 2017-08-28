BBC, ara ara ‘saksıyı’ çalıştırmanızı sağlayacak bazı bilmeceler soruyor. Onlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istedik.

Bilmece çözmenin beyne olan pozitif etkisi, bilim tarafından sık sık dillendirilir. Alışkanlık hale getirilen bilmece çözme, insanlarda yaşlılık evresinin en sıkıntılı hastalıklardan olan alzheimer’ın oluşmasının önüne geçiyor. Eskiden -günümüzde bu aktivite biraz daha az tabii- gazetelerin eklerindeki bulmacaları çözmek birçoğumuzun sıklıkla yaptığı aktivitelerdendi. BBC, şu sıralar insanların zekasını test edip biraz saksıları çalıştırmasını sağlayacak bilmeceler soruyor.

Belki daha önce denk gelmişsinizdir, fakat hiç karşılaşmamış olanların kısa sürede çözebileceklerini düşündüğüm soru şu şekilde:

Sütçünün elinde iki tane boş güğüm var. Bu güğümlerden biri 3 litre, diğeri de 5 litre süt alıyor. Sütçü, bir damla bile sütü dökmeden 1 litreyi nasıl ölçer?

Yanıt:

Sütçü önce 3 litrelik güğümü sütle doldurur ve bunu 5 litrelik güğüme döker. Sonra 3 litrelik güğümü tekrar doldurur ve içindekileri 5 litrelik olana ağzına dolacak şekilde boşaltır. Böylelikle elindeki 3 litrelik güğümde 1 litrelik süt kalmış olur.