BBC'nin Bu Haftaki Resim Teması: "Sadece Bir Gün İçin"

Fotoğraflar, anılarımızı o ana sabitleyen en temel objelerdir. Zaman akıp gitse de, fotoğraflar o anda, o duyguda kalırlar. BBC’nin her hafta farklı temalarla yayınladığı fotoğraflarda, bu hafta ki tema : “Sadece bir gün için” di.

Poz vermek, fotoğraf çekmek, anılarda kalmak veya sadece manzarayı fotoğraflamak; hepimiz illa ki birinden birine ilgi duyarız. En özel anlarımızdan, en sevdiğimiz çiçeğe veya derin anlamlar içerek karelere kadar birçok zaman, elimizin kadraja gider. Bu bağlamda BBC, her hafta okuyucularının resimlerinin bir galerisini yayınlıyor. Gelin bu hafta için yayınlanan “Sadece bir gün için” galerisine birlikte göz atalım.

1. Emma Tauria

Genç kadının düğün hazırlıkları sırasında çekilmiş, anını unutulmaz kılan bir fotoğraf. Güzel gelinin bu özel günü, sadece bir gün sürecek ancak kadraja yansıyan fotoğrafı sayesinde düğün günü, sonsuza kadar hatırlanacak.

2. Douglas Taylor

Sonoran Çölü’nde yılın çoğu zamanını çiçeksiz geçiren, bunun dışında da pek bir işlevi olmayan bir kaktüs vardır. Bu kaktüs, yılın belli zamanı bir geceliğine çiçek açar ve açan çiçek kokusuyla herkesi mest eder. Gün aydınlandığında solan çiçeğin, sonsuza kadar o anda kalacak bir fotoğrafı. Kokusu fotoğraf karesine giremese de, görüntüsü muazzam.

3. Krishnendu Pramanik

Havaların ısınması, çiçeklerin açması, bitki örtüsünün yeniden canlanması baharın gelişinin müjdecisi. Bahar gelir de kutlanmaz mı? Hintliler bu soruya “tabii ki kutlanır” cevabını vermiş olacaklar ki baharın gelişini Holi Festivali; diğer adıyla Renklerin Festivali’yle kutluyorlar. 1 Mart Akşamı başlayan festival, 2 Mart akşamı sona eriyor. Geriye de bu unutulmayacak renkli kareler kalıyor.

4. Nia Davies ve Connie Piper

Fotoğrafı birkaç hafta önce Cardiff Lisesi fotoğraf kulübünde çeken ikili, fotoğrafta ‘Bir günlüğüne kahraman olunabilir’ diyor. Bu anı unutulmaz kılan ikili yıllar sonra bile, ‘kahraman’ olduklarını unutmayacaklar.

5. Jenny Downing

Her çiçek şüphesiz ki dalında güzeldir. Bu küçük begonvil çiçeği de dalından koparıldıktan sonra solanlardan. Kadraja girdiği an yumuşamış olan çiçek, ertesi gün elbette soldu ve öldü. Geriye ise sadece bir anlık hayatta kalma çabası kaldı.

6. Reste Andrada

Romanya’nın Miheleu adlı köyünü ziyaret eden Andrada’nın yanına gelen küçük, pembe montlu kız, kibarca fotoğrafını çekip çekemeyeceğini sormuş. Her şeye rağmen umutlu olan güzel kızın, bir anlık cesareti ömür boyu kalacak bir kareye ışık oldu.

7. Harriet James

Kadrajda yine güzelliği sadece bir gün süren, zarif bir çiçek var. Bu olağanüstü güzelliğin ömrü ise maalesef çok kısa.

8. Sian New

Biliyorsunuz ki 'Mavi Ay' çok sık gerçekleşmiyor. Bu fotoğraf 31 Ocak 2018 akşamı çekilmiş. Ağaçların arasından bakıldığında kadraja yansıyan bu ürkütücü fotoğraf, yıllar boyu o günü hatırlatacak.

9. Nick Colston

Ve son olarak Londra’daki Çin Yeni Yılı kutlamalarından Nick Colston’un bir resmi.

Bu bağlamda gerçekleştirilen bir sonraki tema “yansımalar” dır. Başvurularınız ve resim gönderileriniz için son tarih 20 Mart. Eğer siz de fotoğraflarınızı göndermek istiyorsanız, yourpics@bbc.co.uk adresine mail atabilirsiniz. Peki siz fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Anı en güzel yakalayan hangi fotoğraftı sizce?