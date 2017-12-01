BBC'nin Geliştirdiği VR İle Astronot Olabileceksiniz!

BBC'nin Londra merkezli bir stüdyo olan Rewind ve NASA ile birlikte geliştirdiği bu VR deneyimi ile Astronot olabileceksiniz!

Bugüne kadar Uzay'da vakit geçirme şansı bulan insan sayısı sadece 215. Ancak BBC'nin Londra merkezli bir stüdyo olan Rewind, NASA ve ESA ile geliştirdiği ve ücretsiz olarak kullanıma soktuğu bir VR deneyimi sayesinde, doğrudan gitmesede gitmeyi deneyimleyen insan sayısı oldukça artacağa benziyor. Çünkü yayınladıkları tanıtım videosunda VR deneyimi şahane gözüküyor!

Rewind Stüdyoları'nın BBC Science, BBC Learning, BBC Digital Storytelling, NASA, ve Avrupa Uzay Ajansı(ESA) ile birlikte Unreal Engine 4 üzerinden geliştirdiği VR deneyimi toplamda 15 dakika sürüyor. Dış uzay nesnelerinden dolayı hasar almış Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir bölümünü tamir ettiğiniz VR deneyimi neredeyse "En kısa süreli tamir işlevi ne kadar sürer?" sorusu üzerine planlanmış.

Hem HTC Vive hem de Oculus Rift+Touch ile birlikte oynanabilen bu VR deneyimi, eğer bu VR setlerinden her hangi birine sahipseniz, hafta sonu güzel vakit geçirmenizi sağlayacak. Tabii ki iki platform üzerinden de ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Home: A VR Spacewalk'u HTC Vive setiyle uyumlu olan versiyonunu indirmek için buradaki bağlantıdan, Oculus Rift+Touch seti ile uyumlu olan versiyonunu indirmek için ise buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.