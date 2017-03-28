BBC çalışanları, Ali Ağaoğlu’nun sevgilisiyle birlikte olduğu villasına ziyarette bulundular. Ağaoğlu, röportaj sırasında yine kimseyi şaşırtmayan bazı ifadeler kullandı.

Türkiye’nin en zengin iş adamları arasında bulunan Ali Ağaoğlu, BBC Türkiye belgeseli kapsamında sevgilisiyle birlikte kaldığı villasında bir röportaj verdi.

Daha önce cinsiyetçi konuşmalar yaptığı gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalan zengin kişisi, yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Ünlü zengin, evine talip olan Kuveyt kraliçesinin teklifini ‘s…. git’ diyerek reddettiğini söyledi.

Sahip olduğu servetinin gücünü farklı şekillerde kullanıp sosyal medyanın diline bol bol malzeme olan ünlü zengin, belgeselde sürekli göz önünde bulunmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle evinin yanındaki villada yaşayan kiracıları keyfine ortak olmaması için 3 milyon dolar verip gönderdiğini itiraf ediyor.

İngiliz sunucuyu evinin bölümlerini gezdirdiği sırada yatak odasına götüren (sakin olun, devamı sandığınız gibi gelişmiyor) Ağaoğlu, koltuğun üzerinde pembe çanta ve cüzdan gören sunucunun ‘Yoksa bu çanta ve cüzdanlar sizin malınız mı?’ sorusuna ‘O çantalar benim değil fakat onları kullananlar benim malım’ şeklinde cevap veriyor.

Kendini ve maalesef dolayısıyla Türk insanını olabilecek en başarısız şekilde temsil eden ‘ünlü zengin’in BBC’de yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.