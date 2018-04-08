BBC'ye Gönderilen, 'Kurak' Temalı Muhteşem Fotoğraflar

BBC, her hafta farklı bir tema ile okuyucularından gelen fotoğraflardan bir seçki hazırlıyor. Bu haftanın teması ise 'Kurak'tı.

İyi bir göze sahip olmak ve başarılı fotoğraflar üretmek için, profesyonel makinelere ihtiyacımız yok. BBC, bu düşünceden yola çıkarak, her hafta okuyucularından gelen fotoğrafları yayınlıyor. Fotoğrafların her birinin bir hikayesi var. Haftanın teması için o fotoğrafı seçmesinin sebebini kısaca özetliyor tüm okuyucular. Bu sayede ortaya tek fotoğraflık belgeseller çıkıyor. Bu haftanın teması ise 'Kuraklık'

Robby Bernstein

Robby Bernstein, bu kareyii sağanak yağmurda sırılsıklam yürüdüğü bir anda yakalamış, Fotoğraftaki adamın yağmurun altında küçük şemsiyesi ile kuru kalmaya çalışması, Bernstein'in dikkatini çekmiş.

Damian Walker

Damian Walker, fotoğraftaki Kuveytli iş adamının, kurak iklim ile mücadele etmek için sokaklarda ağaçlandırma yaptığını ve bu tema için bu fotoğrafı seçmesinin sebebinin bu olduğunu söylüyor.

David Cooper

David Cooper, geçtiğimiz yaz Nottingham Autograss'da yarışları izlerken son derece kuru ve tozlu bir araca denk gelmiş. O an ona fazla gürültülü ve kirli gelse de, ortaya başarılı bir fotoğraf karesi çıkmış.

Alfred Creissen

Kuraklık dendiğinde aklımıza belki de ilk gelen şey sapsarı bir çöl oluyor. Alfred Creissen'de, Katar'da bir çölde deve yolculuğunu fotoğraflamış. Çöl sıcağı, kumlar ve develer, kuraklığı anlatmak için belki de en başarılı seçim olabilir.

Hossein Fardinfard

Seçkideki en başarılı fotoğraflardan biri ise, Hossein Fardinfard isimli okuyucunun, Mısır çöllerinde yakaladığı bu kare. Kurgulanmış profesyonel bir fotoğraf kadar başarılı olan bu fotoğraf, anı yakalamayı başarabilirsek her koşulda güzel bir fotoğraf üretebileceğimizi hissettiriyor.

Jason Shrubb

Komşusu Ivor'u,birkaç sene önce arka bahçelerinde resim yaparken gören Jason Shrubb, bu başarılı kareyi yakalamış. Komşusu Ivor'un artık hayatta değilmiş ve bu fotoğraf ona her zaman Ivor'un resmin son rötuşlarını yapıp güneşte kurumaya bıraktığı anı anımsatıyormuş.

Helen Taylor

Helen Taylor isimli okuyucu ise Myanmar'da bir adada, kurutulmuş balık satan bir balıkçının fotoğrafının, haftanın temasına uygun olacağını düşünmüş. Kurak ya da kuru dendiğinde aklımıza mavi-yeşil bir fotoğraf karesi gelmediği için de şaşırtıcı bir kare.

Carlos Grasso

Burning Man festivalinde çektiği bu fotoğrafı paylaşan Grasso, kuru ve tozlu atmosfere ve zorlu hava şartlarına rağmen her sene Burning Man'e katıldığını, festivalin onda bıraktığı izlenimin ise fotoğrafta olduğu gibi 'kurak bir çöl' olduğunu söylemiş.

Faye Affey

Fotoğrafçılık ile yeni ilgilenmeye başlayan Faye Haffey, fotoğraf makinesinin makro ayarlarını anlamaya çalışırken, deneme yapmak için bu kuru çiçeği kullanmış. Fotoğraf, Haffey'e yaşlanmış bir elin üzerindeki kuru dokuyu hatırlatıyormuş. Bir deneme çekimi olduğunu da düşünürsek, fotoğraf oldukça başarılı.

Stella Spencer

Haftanın son karesini ise Stella Spencer isimli okuyucu yollamış. Islak bir günde, duvardaki kuru kayalara tırmanan köpeğin olduğu bu kare, Spencer'a haftanın temasını hatırlatmış.