BBC, Sanal Gerçeklik Stüdyosu Açtı

BBC bu stüdyoda yüksek kaliteli içerikler üretmeye odaklanacak.

Daha önce sanal gerçeklik konusunda çalışmalar yapan BBC, işleri bir üst seviyeye taşımaya hazır. BBC, sanal gerçeklik konusunda içeriklerin çok zayıf olduğu için gereken ilgiyi görmediğini düşünüyor. Yeni stüdyosundaki üreteceği içerikler ile sanal gerçekliği hakkettiği yere taşımayı amaçlıyor.

BBC yaptığı açıklamada ‘’Sanal Gerçeklik Gözlüğünün potansiyel gücünü kullanarak hayal edilebilecek en heyecan verici deneyimleri sunup, izleyicileri heyecanlandırmak istiyoruz. Bu yüzden içeriklerimizde belirli bir kitleye hitap edeceğiz, böylece her sınıftan insanın ilgisini çekecek ve sanal gerçekliği hakkettiği yere taşıyacağız.’’ dedi.

BBC bugüne kadar; Oculus Rift, Samsung Gear VR, Google Daydream VR ve bu hafta Home-A VR Ay yürüyüşü deneyimini piyasaya sürdü. Watson, "BBC sahip olduğu inancı ve güveni doğru kullanırsa artan izleyici kitlesi ile birlikte, sanal gerçekliği büyük bir akım haline getirmekte çok önemli bir rol oynayabilir" dedi.

BBC’nin amacının, yakın gelecekte çok büyüyecek olan sanal gerçeklik piyasasından büyük bir pay kapmak olduğunu düşünüyorum. Yine de BBC'nin VR stüdyosundan nelerin çıkacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. En azından bu kadar büyük bir prodüksyon bütçesiyle, oldukça keyifli VR deneyimlerine sahip olabiliriz gibi duruyor.