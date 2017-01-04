BBC Türkçe’nin Twitter’daki Paylaşımının Altına Yapılmış Eğlenceli Yorumlar

BBC Türkçe’nin Twitter hesabından ‘Dünya’ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?’ başlığıyla yaptığı paylaşımın altına gülümseten yorumlar geldi.

Bugün bizim de kaynağını BBC Türkçe’den aldığımız, ilgi çekici bir haber vardı. Dünya'ya asteroit çarpması nasıl önlenecek? başlıklı haberi Twitter sayfasından paylaşan BBC Türkçe, görsel olarak da bir GIF kullandı. Yalnız GIF’teki meteor tam da Türkiye’nin bulunduğu alana doğru düşünce altına güldüren yorumların gelmesi gecikmedi. Hatta diyaloğa İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da katıldı -daha doğrusu katılmak zorunda kaldı-.

@spleendistanbuI isimli Twitter kullanıcısı, Richard Moore’u da mention’layarak ‘Richard Bey, meteorun tam Türkiye'ye düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu da mı tesadüf!’ şeklinde bir tweet attı. Moore da buna karşılık olarak ‘@spleendistanbuI @bbcturkce Bu taş altında bir İngiliz parmağı var mı?’ cevabını verdi. Ardından da eğlenceli yorumlar alıp başını gitti.

Aşağıda BBC Türkçe'nin attığı tweet bulunuyor.

Burada da gelen yorumlardan bazıları :)