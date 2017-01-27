BlackBerry'nin Çift SIM Desteği Sunan İlk Telefonu: BBC100-1

Dün BlackBerry’nin yeni bir telefonu Twitter’da ortaya çıktı, bunun yanı sıra telefonun sahip olması beklenen özellikler de paylaşıldı.

Son yıllarda telefon piyasasından neredeyse adı silinecek olan BlackBerry markasının yeni telefonlarla karşımıza çıkacağını biliyoruz. Ancak şirket, daha önce varlığından hiç bahsedilmeyen yeni bir telefonla gündeme geldi.

Zaman zaman Twitter üzerinden sızıntı bilgiler paylaşmasıyla bilinen Roland Quandt, dün attığı bir tweet ile BlackBerry BBC100-1 isimli yeni bir telefonun özelliklerini paylaştı. Quandt’ın attığı tweet’e göre bu cihazın özellikleri şu şekilde:

5,5 İnç HD Ekran

Qualcomm Snapdragon 425 İşlemci

4 GB RAM

32 GB Dahili Depolama Alanı

13 MP Arka Kamera

8 MP Ön Kamera

3000 mAh Batarya

Çift SIM Kart Desteği

BlackBerry "BBC100-1": Snapdragon 425 1,4 GHz, 5.5in, 720p HD, 4/32GB, 13/8MP, Dual-SIM, 3000mAh. — Roland Quandt (@rquandt) 26 Ocak 2017

Eğer Quandt’ın paylaştığı bu özellikler -ya da en azından çift SIM kart desteği bilgisi- doğruysa, BBC100-1 model numaralı bu yeni telefon, BlackBerry’nin ilk çift SIM kartlı telefonu olabilir. Bunların haricinde telefonun fiyatı, çıkış tarihi ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.