Bitcoin Cash'in en büyük destekçisi Roger Ver'in sahibi olduğu Bitcoin.com, Bitcoin Cash'i gerçek Bitcoin olarak kabullendirme konusunda ciddi adımlar atıyordu, ancak işler pek de onların istediği şekilde ilerlememiş gibi görünüyor.

Bitcoin Cash'in en büyük destekçisi Roger Ver'in kurucusu olduğu Bitcoin.com, uzun bir süredir Bitcoin Cash'i Bitcoin olarak; Bitcoin'i ise Bitcoin Core olarak gösteriyordu. Bu hareketiyle tüm tepkileri üzerine çeken site bazı yasal tehditlerin farkına varmış olacak ki, bu saçma ısrardan vazgeçti.

Bitcoin Cash çatallanmasının ardından BCH destekçileri, Bitcoin Cash'in Satoshi Nakamoto'nun orijinal Bitcoin tanımlamasına daha uygun olduğunu iddia ederek "Bitcoin" ismini kullanmak istemişti. Bu amaç doğrultusunda, Bitcoin Cash'in en büyük destekçisi ve Bitcoin.com'un kurucusu Roger Ver, ilgili sitede BCH'yi öven paylaşımlar yapıyordu.

Kripto para dünyasına yeni adım atanların kafasında karışıklık yaratan Bitcoin.com, daha önce Bitcoin Cash adreslerine yönlendirilen bir Bitcoin cüzdanı yayınlamıştı. Bu durum tabii ki çok ciddi bir tepki çekti. Bitcoin.com, Bitcoin Cash'i gerçek Bitcoin olarak kabullendirme çabalarına devam etse de bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalmış gibi görünüyor.

Bugün itibariyle Bitcoin Cash'i Bitcoin Cash, Bitcoin'i ise Bitcoin Core olarak listeleyen sitenin; kendisini bekleyen yasal yaptırımların önüne geçmek için böyle bir adım attığı tahmin ediliyor. Ucuz numaralarla istenilen yere gelemeyen Bitcoin Cash, bu tarz adımlarla hiçbir zaman Bitcoin'in yerini alamayacaktır.