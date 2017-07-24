22 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre BDDK, Turkcell ve Vodafone’a elektronik para kuruluşu lisansı verildi.

Verilen bu lisans, her iki operatör devine bazı hizmetlerin sunulmasını sağlayacak. Bunlar fatura ödeme, yurtiçi ve yurtdışı para transferi, mobil ödeme, paraya eşdeğer olan - dönüştürülen ve e-para hesabı aracılığı ile kullanılan elektronik para benzeri hizmetlerinin kullanılması. Operatörler, bu hizmetler ile son kullanıcının gerçekleştireceği ödemelerle ilgili işyerlerine söz konusu tutarların iletilmesine de aracılık edecekler.

Turkcell, BDDK’nın yayımladığı karara ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na aşağıdaki açıklamayı gönderdi:

“Paycell markasıyla hizmet veren Şirketimiz iştiraklerinden Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“TÖHAŞ”)’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından “elektronik para kuruluşu” olarak faaliyette bulunmak ve fatura ödemelerine aracılık hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmesine dair karar 22 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. TÖHAŞ halihazırda “ödeme kuruluşu” yetkilendirmesi ile sunduğu mobil ödeme hizmetlerini, her türlü kurum faturasının ödenmesine aracılık ve elektronik para hizmetleri ile genişletmiştir. TÖHAŞ teknoloji ile finans alanında birleştirdiği hizmetleri ile “techfin” ekosistemindeki öncülüğünü güçlendirerek sürdürecektir.”