Türkiye'de Kaç Kişinin TL Milyoneri Olduğu Açıklandı!

BDDK, Mart 2018 itibari ile Türkiye'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olan 145 bin 989 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerden 13 bin 292'si ise yurt dışında bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), milyonerler kulübüne yılın ilk çeyreğinde bin 281’i yurt dışı olmak üzere toplam 7 bin kişinin daha katıldığını ve hesabında 1 milyon TL ve üzeri para bulunan kişi sayısının 145 bin 989’a yükseldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın sonunda 909 milyar 979 milyon TL olan milyonerlerin toplam mevduatı, Mart 2018 itibari ile 954 milyar 294 milyon TL’ye çıktı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 537 bin TL seviyesinde.

Geçtiğimiz yıl sonunda yurt içindeki yerleşik milyoner sayısı 126 bin 800 iken, toplam mevduatları 835 milyar 621 milyon TL seviyesindeydi. Geçtiğimiz Mart sonu itibari ile sayıları 132 bin 697’ye çıkan milyonerlerin toplam mevduatları ise 868 milyar 425 milyon TL oldu.

Yine BDDK verilerine göre Mart sonu itibari ile yurt dışındaki milyoner sayısı 13 bin 292'ye çıktı. 78 milyar 157 milyon TL’si döviz olmak üzere 85 milyar 869 milyon TL mevduatı bulunan bu kişilerin ortalama mevduatları ise 6 milyon 460 bin TL.

Milyoner sayısının artışında dolar ve euro kurunun TL üzerindeki yükselişinin de büyük etkisi bulunuyor. Zira günümüzde 240 bin dolar seviyesinde birikmişi olan kişiler, TL cinsinden milyoner olabiliyorlar.