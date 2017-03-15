İngiltere Londra merkezli Living Labs isimli şirketin ürettiği teknoloji harikası küp, görsellikten ve basit uygulamalardan çok daha fazlasını evinize taşıyabilir.

Altı köşeli, üç kilit özellik taşıyan ve evinizde saklı olan şey nedir? Cevabımız Beacon. Beacon; güçlü algılayıcılar, biyolojik ritmik aydınlatma ve müzik sistemi ile evinizi konforlu ve sağlıklı kılmaya aday. Londra merkezli Living Labs şirketinin en yeni ürünü, şık tasarım ve işlevsellikle birleşiyor.

Etkileyici akıllı ev özelliklerine sahip olmakla birlikte, Beacon nispeten küçük ve göze batmayan bir cihaz. Yalnızca 6.5 x 4 inç boyutunda olan Beacon, herhangi bir dekorla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Ancak “ben buradayım” diyen neon ışıklarla çevirili olmaması, etkileyici özelliklerini fark etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Beacon, gün ışığının günün çeşitli evrelerine uyum sağlayan, biyokimyasal ritminizle uyuşan ve ihtiyaç duyulduğunda daha uyanık veya daha uykulu hissetmenize yardımcı olan biyolojik ritmik aydınlatma özelliğine sahip. Ayrıca cihaz, 20 ile 20,000 Hz frekans aralığına sahip 2 x 4 watt hoparlörle birlikte sunuluyor. İster gürültülü müzik dinleyip enerji ile dolarsanız, ister rahatlatıcı hafif bir ezgi eşliğinde uykuya dalarsınız. Seçim size ait.

Ancak Beacon'ın açık ara en önemli özelliği sıcaklık, nem, amonyak, kükürt, benzen, ozon, duman gibi kirletici gazları izleme yeteneğine sahip çevresel sensörler. Bu sensörler verim içinde çalışarak, çevrenizin hava kalitesi hakkında anbean bilgilendirme yapıyor. Sonuçta insan çevresinde ne olup bittiğinden habersizken onu iyileştirmeye kalkmıyor. Beacon uyarılarıyla sizi yönlendirecek kapasiteye sahip.

Sağlımıza ciddi katkılar sağlayabilecek ürünün Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 189 dolar belirlendi. Ürün, 2018 yılının Mart ayında önce Amerika Birleşik Devletlerinde sonra Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek. Beacon'ın ülkemize de konuk olacağını canı-yürekten umuyoruz.